Pengemangel kan legge Christian Radich i opplag

Fullriggeren «Christian Radich» mangler 7 millioner kroner. Dersom det ikke lykkes oss å skaffe pengene så kan det nasjonale maritime klenodiet måtte legges i opplag. Det sier direktør for stiftelsen Christian Radich, Vegard Pederstad til Skipsrevyen.

– Siden «Christian Radich» mistet avtalen med Sjøforsvarets befalskole som skoleskip i 2015 har det ikke lykkes oss å finne en god erstatning, sier Pederstad. Dermed mangler Radic om lag 7 millioner kroner for å komme i havn med årsbudsjettet på om lag 30 millioner kroner.

Jobber med ulike alternativer

-Vi jobber nå med ulike alternativer for å unngå å legge «Christian Radich» i vinteropplag, sier Pederstad, men medgir at akkurat nå er det «Christian Radich» som sliter mest med finansieringen av våre gamle seilende nasjonale maritime klenodier. Dersom vi må legge skipet i opplag så kan vi heller ikke utbetale årslønn til mannskapene. Dermed mister vi verdifull nøkkelkompetanse. De som kjenner seilskipet ut og inn og som er svært avgjørende for å holde skuta seilende gjennom hele året. Den beste måten å ta vare på Christian Radic på er nemlig å holde skipet seilende på helårsbasis. De som er om bord kan da til enhver tid sørge for nødvendig vedlikehold.

Støtten fra det offentlige er avgjørende

Det offentliges støtte er helt avgjørende for at vi fortsatt eksisterer, sier Pederstad. Kulturdepartementet og Oslo kommune bidrar til sammen med om lag 11 millioner kroner. «Christian Radich» seiler selv inn betydelige beløp fra fjordturer med næringslivet og billettsalg til folk som ønsker å oppleve livet om bord på en seilskute som en del av mannskapet på tokt over for eksempel Atlanterhavet, men det er ikke nok for å opprettholde seilingene gjennom hele året.

Legger ned toktet til Karibien

-Vi kommer heller ikke til å seile vårt årlige tokt til Karibien. Det er rett og slett ikke regningssvarende for oss, sier Pederstad.

Vil jobbe for pengene

-Vi ser nå på mulighetene for å bli en del av opplegget som skal ivareta utenforskap og dropoutst fra skolen og NAVere i ung alder som sitter hjemnme på gutte- og jenterommene og speiler seg i sine mobiltelefoner, sier Pederstad. Det koster samfunnet store summer at folk avbryter utdannelsen og ikke har noen papirer å vise til for å komme seg ut i sin første jobb. Her vet vi at vi kan bidra på en meningsfull måte for samfunnet i et verdifult samarbeid med skolene og NAV. Da kan vi gjøre en fornuftig jobb for samfunnet og samfunnet betale oss for å gjøre den. Vi har fått positive signaler fra Oslo kommune til dette opplegget, sier Pederstad.

Christian Radic

Fullriggeren Christian Radich ble bygget i 1937 som skoleskip og 18 000 elever har fått kortere og lenger utdannelse om bord, mens mange flere har fått opplevelser og personlig utvikling. Et typisk år seiler skuta 20 000 nautiske mil (37 000 km) med 800 medseilere på tokt, 4 000 deltakere på dagsturer, og flere tusen besøkende om bord i havner rundt Nordsjøen, Østersjøen, Middelhavet og Atlanterhavet. Stiftelsen Christian Radich har som formål å ta vare på fullriggeren «Christian Radich» for ettertiden gjennom aktiv bruk. Seilskipet benyttes til skoleskip, til tokt for medseilere (betalende gjester) og til chartervirksomhet – alle kan seile med «Christian Radich.»