Quatro Laks og Fjord Drift bestiller båter fra Risnes Marine Craft

Risnes Marine Craft as har sikret seg kontrakter med Quatro Laks og Fjord Drift i Tombre Gruppen på 2 arbeidskatamaraner i aluminium. Lokasjonsbåtene skal bygges ved verftet i Rosendal og leveres til sommeren.

Båtene med katamaranskrog, type Kalven 8, har målene 7,9 x 5,5 meter og skal bygges i aluminium. De skal utrustes med 2 x 85 hk Iveco motorer fra Frydenbø og oppnår en fart på 10 knop, dekkskran på 8 tm med løftekapasitet på 3 tonn, dekksvinsj og nokkevinsj. Det er også montert luftkompressor og høytrykksvasker ombord.

Verft i Rosendal

Risnes Marine Craft vil utruste båtene på sin base i Rosendal i samarbeid med Rosendal Marineservice.En økende etterspørsel på service fra oppdrettere i Hardanger og Sunnhordland gir tro på fremtiden som igjen skaper arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnet.

– Vi håper å få til en serieproduksjon av røkterbåter her på verftet som ble grunnlagt i 1855 av skipsbygger Skaaluren sier Ronald Refvik Hellenes i Tombre Gruppen i en pressemelding.

Fremtiden er batteridrift

Risnes Marine Craft tror at fartøyer i denne bransjen etter hvert vil gå over til batteridrift. I første omgang hybrid der arbeidsdagen på merdkanten vil kun benytte batteri som gir nullutslipp og godt arbeidsmiljø. Diesel nyttes kun ved forflytning mellom anlegg. Vi har lagt ned mye ressurser på FOU innen dette feltet de siste 2 årene og har forhåpninger om kontrakt i løpet av våren på et fartøy med hybriddrift.