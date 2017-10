Pure Shipping satser videre med ny servicebåt og mannskap fra Smøla

Pure Shipping AS startet høsten 2016 med lusespylebåten Laugar. I løpet av siste halvår 2016 ble det behandlet ca. 30.000 tonn laks. Våren 2017 investerte rederiet i arbeidsbåten Labor.

Laugar er nå oppgradert med to FLS avlusingslinjer og har en kapasitet på 80 tonn per time. Lusespylerbåt nummer to; Lautus, med tre FLS linjer kom i drift i august, skriver selskapet i en pressemelding. Totalt har rederiet nå 24 ansatte.

Våren 2017 investerte rederiet i arbeidsbåten Labor. Daglig leder Karl Ove Eines sier de gjør dette for å kunne betjene en økende mengde med notspyling og serviceoppdrag hos anlegg i nære relasjoner; som FoU-postsmoltselskapet Nekton Havbruk og oppdrettsselskapet Pure Farming, med anlegg på Hitra, Smøla og på Averøy. I den grad Labor har ledig kapasitet, assisterer den i lusespylinger eller gjør oppdrag for eksterne oppdrettsfirma i Midt-Norge.

– Dette dreier seg ofte om ROV-inspeksjoner, notspyling eller notskifting. Labor er godt utstyrt med kran, nokke og vinch. Vi har IDEMA – spyleutstyr som er utstyrt med Akvagroup, IDEMA sin 7-er rigg for notvasking. Under gode arbeidsforhold spyler vi en 120 m not på 2-4 timer, avhengig av dybde og hvor mye de er grodd, sier Eines i pressemeldingen.

Han sier de har satset på å rekruttere mannskap lokalt på Smøla, gjerne folk de har kjent til over lengre tid, og som samtidig har kjent dem.

– Gjerne både gjennom fritid og arbeid. Slik sett blir vi en sabla god og effektiv gjeng!

– Vi har erfart at ofte ligger verdien av en slik satsing som vi gjør, vel så mye på mannskapet som på båten og utrustningen på båten. Med det rette mannskapet og motivasjon, er det utrolig hva en kan få til, selv om utstyret kanskje ikke er topp. Og motsatt, så er det utrolig hvor lite enkelte får til, med en topp moderne utrustet båt og et utrent eller umotivert mannskap. Nå tørr vi påstå at begge deler er på toppnivå hos Labor etter rekrutteringen av lokalt mannskap, investeringer i moderne utstyr, og at oppgraderinger er utført.

– Tor Åge Stensø, er et godt eksempel på mannskap med lokal forankring og rik erfaring. Han kjenner sjøområdet rundt Smøla meget godt. han er skiftleder på Labor, og kom fra lederjobben i serviceteamet i Salmar Farming på Smøla, der han hadde jobbet i nærmere ti år tilsammen. Før det hadde han tilsvarende jobb i Lerøy Hydrotech – båtfører og driftsleder, hvor han startet i 2004 etter endt akvakulturutdanning, forteller Eines.

Labor har et mannskap på fire, to på hvert skift. Alle kommer fra Smøla og alle har rik erfaring både fra båt og havbruk.