Pon Power tilgjengeliggjør Caterpillar

– Som forbrukere er vi vant til å kunne handle det meste på nett. Dette har i mindre grad vært mulig for industriprodukter som aggregater og motorer. Pon Power AS ønsker å endre på dette ved å tilby mindre CAT aggregater og motorer gjennom en webshop.

I forbindelse med lanseringen av webshopen utrykker administrerende direktør Claus F. Høyer:

– I Pon Power jobber vi kontinuerlig med utvikle oss, også når det gjelder hvordan vi tilbyr våre produkter og tjenester. I tillegg til å levere tyngre prosjektbaserte motor- og generatorløsninger til Marine, O&G og Industri applikasjoner vil vi fremover ha fokus på å tilgjengeliggjøre våre mindre CAT produkter. Den naturlige måten å gjøre det på er via en webshop. Her vil man kunne gjennomføre enkle konfigurasjoner av aggregater og etterhvert motorer, og få oversikt over priser og lagerstatus. Alle tilbud følges opp av våre produktspesialister med personlig rådgiving. Vi vil i løpet av kort tid utvide webshopen med mindre fremdriftsmotorer.

Produktportefølje

Enhetene som først blir tilgjengelig for salg i nettbutikken er CAT aggregatene: C1.5, C2.2, C4.4, C7.1 Acert (opptil 200 ekW), for marine applikasjoner med rørkjøling eller radiator. For industri/anlegg så vil det være ytelser fra 33 kVA til 550 kVA. Videre kan man legge til tilvalg som lyddemper og reservedelspakker. Ønsket produkt kan forespørres på nettsiden og en produktspesialist vil kontakte kunden for videre behandling.

Om Pon Power

Pon Power AS er eneforhandler i Norge av CAT og MaK motorer og generatoranlegg i effekter fra 6,4 til 16.200 kW. Typiske applikasjoner er fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett for levering av primærstrøm og nødstrøm til maritim industri. I tillegg leverer vi generatorsett og motorer til Olje og Gass installasjoner og landbasert industri. Pon Power er ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS 18001 sertifisert, og vi setter kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn i høysetet. Vi har stort fokus innovasjon og jobber blant annet med å utvikle mer miljøvennlige løsninger ved bruk av ny renseteknologi, motoroptimalisering og batterier.