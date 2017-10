Pon Power AS sikrer kontrakt med Aas og Sølvtrans

Pon Power AS har inngått kontrakt med Aas og Sølvtrans for levering av 2x 3512C generatorsett til Aas BN199.

Pon Power AS har inngått kontrakt med Aas og Sølvtrans for levering av 2x 3512C generatorsett til Aas BN199. Båten skal transportere levende fisk i åpent og lukket system samt være servicefartøy for oppdrettsanlegg, skriver Pon Power i en pressemelding.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. Båten er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk.

Pon Power skriver at de takker Aas og Sølvtrans for fornyet tillit og ønsker til lykke med nytt skip når den tid kommer.