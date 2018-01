MS «Nordkapp» seiler mot Bodø. På Hurtigruten blir krysning av polarsirkelen etterfulgt av polarsirkeldåp med kong Njord, tradisjonen tro.

– Hvis du hedrer guden Njord så klarer du deg bra på sjøen, forklarer Marie Strömbeck i Hurtigruten.

På hver tur markerer Hurtigruten krysning av polarsirkelen med polarsirkeldåp som innebærer besøk av værguden Njord og en øse isbiter ned i nakken på frivillige

passasjerer. Dåpsritualet utføres av værguden Njord og kapteinen om bord.

Ifølge wikipedia er Njord «guden som rår for vindens gang og kan stille storm og slukke ild. Han er guden man kan blote til for lykke på havet, for god eller trygg seilas, for godt fiske, for lykke på jakt, for rikdom til havs og lands og løsøre».

Sjøfolk og overtro

– I gamle dager var sjøfarerne overtroiske. Ikke så mye nå lenger tror jeg, men man lever jo veldig nært naturen, sier Strömbeck.

Kaptein Tor Simones kan bekrefte dette.

– Det eksisterer litt overtro fortsatt, selv her på Hurtigruten. Det er for eksempel enkelte ord man ikke skal si. Det er feks et dyr man kan ri, man ikke skal si navnet på. Det er gammel overtro. Du skal heller ikke komme om bord i båt med ryggsekk, sier kapteinen.

– Polarsirkeldåpen er turens høydepunkt. Garantert, smiler kapteinen, mens han skufler isbiter ned i nakken på frivillige passasjerer.