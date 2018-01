Planla skipstatovering i 30 år

I 3O år hadde Bjørn Fjellheim en hemmelig drøm. Han ville tatovere et skip på armen!

En stolt seilskip pløyer bølgene for god fart og fulle seil. Solen skinner stor og rød nærmest fra en skyfri himmel. I 30 år hadde han planlagt å tatovere et skip på armen. Nå har drømmen blitt virkelighet for mannen som har vært sjømann i hele sitt liv, og som trives så godt med det at han til og med måtte sørge for at seilskipet ville følge ham på resten av ferden gjennom livet.

– Jeg har vært sjømann hele livet, forteller maskinsjef Bjørn Fjellheim om bord på Hurtigrutens skip MS «Nordkapp». Jeg begynte i marinen og kom om bord på kystvaktskip. Jeg har også seilt om bord på handelsskip flere steder i verden, blant annet også på Gran Canaria og Tenerife.

Og det var på en ferietur til Gran Canaria at Bjørn gjorde alvor av planen som han hadde hatt gjennom store deler av livet. Han entret tatoveringsbutikken og la frem armen og bestilte et seilskip på bølgjan blå. I dag jobber maskinsjefen for Hurtigruten.

– Jeg trives veldig godt i rederiet, sier Bjørn. Og lar oss få fotografere sjømannsdrømmen om fylte seil for god bris under en rød sol. Ikke ulikt den vi har om bord på MS «Nordkapp» i retning Rørvik.