«Pioneer» førte Christine inn på eksklusiv liste

Christine Spiten fra Oslo har havnet på den eksklusive listen «30 under 30» fra det amerikanske magasinet Forbes. Det har hun gjort på grunn av utviklingen av undervannsdronen, Pioneer, som kan revolusjonere havforskning og gi flere tilgang på verden under overflaten.

– Først om fremst synes jeg det er kjempestas å havne på den listen. Både for meg personlig, og for hele teamet i Blueye, sier Spiten (bildet) til Skipsrevyen. Vi ser nå at det har gått opp for mange at vi må redde havet.

Hun håper at dette kan være med å synliggjøre visjonen bak selskapet, og teknologien som ligger bak produktet.

Blueye springer ut fra det maritime forskningsmiljøet og Senter for Autonome Marine Operasjoner og Systemer (AMOS) ved NTNU.

I sin begrunnelse for å plassere Spiten på listen skriver Forbes blant annet:

«Christine Spiten var med å grunnlegge, og er ansvarlig for strategi, merkevare og profesjonelle relasjoner til Blueye, som utvikler og selger undervannsdroner som styres fra en smarttelefon som kan utforske 150 meter under havets overflate. Grunnlagt i 2015, har oppstarten 19 heltidsansatte og har mottatt 600 forhåndsordrer for sine droner. Fem miljø- og forsknings-organisasjoner har brukt prototyper av Blueye for kartlegging av hav og opprydding av marint avfall i Norge, USA og Australia.»

Kan brukes av alle

Undervannsdronen fungerer som en flyvende drone. Du styrer den med din egen mobiltelefon eller nettbrett og en gamecontroller. Den kan dykke ned til 150 meter, og dermed kan man se mye mer enn man ville gjort hvis man skulle dykket selv. Dronen er også så liten, at du kan ta den med som håndbagasje om bord i fly.

– Dette gjør at havrommet kan åpnes opp for mange flere, og vi kan få til en slags borgerforskning. Vi skal ikke glemme at bare 10 prosent av havet er kartlagt, så her er det enormt mye å ta tak i, forteller hun.

Tanken er også å få den nye dronen inn i skoleverket. Spiten mener det er et paradoks at marinbiologi ikke er en del av pensum i skoleverket, all den tid vi er en kystnasjon.

Selskapet jobber også med å utvikle en plattform for håndtering og deling av data fra dronene. Ideen er at brukere skal kunne logge seg inn i et slags Youtube for havet og legge ut sine egne, eller se andre sine videoer. Dermed kan også de som ikke bor nær havet, få tilgang på.

Tryggere, og billigere

Undervannsdronen er mye enklere og rimeligere enn å måtte bruke en tradisjonell, industriell ROV. I noen tilfeller vil man også kunne erstatte dykkere der det kan være risikabelt for dem å arbeide.

– Selv for vanlige hobbydykkere kan denne være et hjelpemiddel. Da kan de undersøke sjøen, og se om det er verdt å gjennomføre dykk, før de eventuelt tar på seg alt utstyret, mener Spiten.

Etter sommeren i år vil det første partiet med forhåndsbestilte enheter sendes ut til kunder, med en prislapp på 6000 amerikanske dollar.

– Etterhvert vil vi lage versjoner som er både mer og mindre avansert enn denne første, forteller Spiten. Men når vi ser hva forbrukere er villig til å betale for fotoutstyr etc. i dag så tror vi ikke prislappen vil skremme folk vekk. I tillegg dekker denne første modellen umiddelbare behov i flere profesjonelle vertikaler, som et inspeksjonsverktøy.

Blueye Pioneer undervannsdrone er ifølge Spiten bare starten på det som kommer.

Vi sikter mot å revolusjonere måten vi opplever havet og har et spekter av fremtidige produkter. Vi er i en serie A investeringsrunde der vi er i dialog med aktuelle investorer som deler vår visjon og ser det enorme markedspotensialet for teknologien vår, avslutter hun.