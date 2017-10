– Pilen peker rett vei

– Ordremengden og markedssituasjonen er okey. Det er klart at for Mundal Båt er det brukbart på fiskeri og opdrett, men for Mundal Subsea har det vært tregt de siste årene. Nå føler vi markedet er på vei oppover igjen, sier Jan Ove Hovdenak i Maritime Engineering.

Når skipsrevyen.no snakker med ham på oljemessen i Stavanger denne uken, melder han om at de har mer jobber å regne på nå enn de hadde tidligere.

– Forespørselsmengdene er økende på subsea, og også på båt. Vi føler at pilen peker oppover, sier han til skipsrevyen.no

Jan Ove Hovdenak er daglig leder i selskapet Maritime Engineering, som leverer tegningsarbeid til Mundal Subsea og Mundal Båt, der sistnevnte for øvrig er i ferd med overlevering av sitt byggenummer 80.

– Der er tre selskap som er i gruppen: Mundal Båt, Mundal Subsea og Maritime Engieering AS er eid av de samme folkene, og jeg er leder for disse tre selskapene, forteller Hovdenak til skipsrevyen.no.

Totalt sett er det cirka 30 personer ansatt i de tre selskapene, og ifølge daglig leder har dette antallet vært relativt stabilt.

– Mange andre selskap har sett seg nødt til å nedbemanne, men det har ikke vi. Det synes vi er positivt, sier han videre.

Om Maritime Engineering

Maritime Engineering AS er et skipsteknisk konsulentfirma som ble etablert i 2000 med kontor ved Knarvik Senter, ca 3 mil nord for Bergen. Arbeidsområdet til selskapet spenner over et vidt spekter av tekniske tjenester til marin sektor og omfatter blant annet: – Konstruksjoner i GRP sandwich, stål og aluminium. – Nybygg og ombygginger av fiskefartøy, lasteskip, passasjerskip og lektere. – Inspeksjoner i forbindelse med innkjøp av skip. – Teknisk bistand til rederier i forbindelse med verkstedsopphold, klassebesiktelser mv. – Spesialutstyr for havforskning og oljeleting.