Pauser salg av styremaskiner

Rolls-Royce pauser diskusjonen med Start TFM AS, nå Steering North AS, angående salg av styremaskiner. Det bekrefter Knut Hovland overfor Sunnmørsposten.

– Rolls-Royce pauser salget av styremaskinproduktområdet i påvente av den strategiske evalueringen av Marine, opplyser han.

Den tidligere direktøren i Rolls-Royce Marine er en av to interessenter som ønsker å ta over Rolls-Royce Marines virksomhet for styremaskiner i Brattvåg, og Os i Hordaland.

Onsdag bekrefter hun nyheten om at salg av disse avdelingene, er satt på vent