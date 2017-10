Pakk ned tauverket – Moor Master er her

Cavotec AS har en finger med i det meste når det gjelder elektrifisering innen maritim sektor. Moor Master kommer i stadig flere havner og gjør gammelt tauverk overflødig.

Det begynte med elektriske ferger, og erfaringene med den første, «Ampere», som trafikkerer Lavik – Oppedal i ytre Sognefjord. Nå er de med på de fleste prosjekt i Norge der Enova er bidragsyter.

Banebrytende teknologi

– Liggetiden er kort. Forbruket av elektrisitet til fremdrift bør skrus av så snart fartøyet treffer fergelemmen. Da starter ladingen. Landliggen varer i maks 10 minutter. På denne tiden skal forbruket være tilnærmet null, og det skal hurtiglades, forteller daglig leder i Cavotec, Christain Thielemann, til Skipsrevyen.

Det er en av grunnene til at selskapet Moore Master egner seg godt for ferger. Systemet er kort fortalt et vakumbasert system som på et eller flere punkter langs skutesiden suger fartøyet fast. Det nye er at fartøyet også henter lading fra disse fortøyningspunktene. Han viser til eksempelet fra bilferga «Folgefonn» som har fått system med induksjonslading, eller trådløs lading, som det også har blitt kalt. Det vil si at ladingen i praksis kan skje uten at det er berøring mellom Moor Master og fartøyet.

Les også: «Folgefonn» lades og fortøyes trådløst

– Med en holdekraft på 20 tonn, blir fartøyet liggende helt i ro og fremdriftssystemet kan kobles ut, samtidig som ladekapsiteten er hele 1 MWh, forklarer Thielemann.

Han legger til at på de tradisjonelle fergene, brukes fremdriftsmaskineriet til å holde fergen i posisjon. Dermed går maskinene hele tiden under landligge. Men det kan ikke de elektriske fergene tillate seg.

Med på alt

Cavotec er også ledende på kabelhåndteringssystemer, plugger, inntak om bord og tromler på land. Christian Thielemann forteller at Cavotec har fått et godt rykte på seg for god kvalitet, og er med på omtrent alle prosjekter som finansieres med støtte fra Enova.

– Vi var med på Lavik-Oppedal. Vi jobber nå med Lote-Anda, et annet fergesamband i Sogn og Fjordane. Vi har hatt fergesambandet Jektevik – Hodnanes – Nordhuglo som trafikkeres av «Folgefonn», og vi har et oppdrag for LKAB i Narvik, forteller Thielemann. I tillegg er de med på prosjekter i Arendal havn, Kristiansand havn og Harstad havn.

– Ja, så må jeg huske på å ta med at det er vi som har levert ladepunktene til Ship og the Year fartøyet «Vision of the Fjords», legger han til, før han tar med at de også skal i gang med å bygge lade-og fortøyningspunkter på sambandet Arsvågen – Mortavika.

Cavotec er et sveitsisk selskap som installerte sitt første elektriske anlegg på et fartøy i 1980. Nå har de installasjoner på mer enn 650 fartøy over hele kloden. Selskapet har salgskontor i Norge med 8 ansatte.