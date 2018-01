Påfyll av statsloser – men på sikt blir de færre

For første gang på flere år er Kystverket nå i gang med å rekruttere nye statsloser. Likevel tror losdirektøren det vil bli færre statsloser i fremtiden.

– Vi har for øyeblikket en stab på 277 loser, hvor mange begynner å nærme seg pensjonsalder. Så vi rekrutterer nå for å fylle opp de som går av med pensjon de nærmeste årene, sier losdirektør Erik Freberg Blom til Skipsrevyen. Han påpeker videre at det tar fra tre til fem år med opplæring for å gå fra statslosaspriant til utlært statslos.

– Vi har sett en nedadgående kurve de siste tre-fire årene, men nå tror vi bunnen er nådd, og at det vil begynne å stabilisere seg. Behovet for lostjenester sammenfaller med statusen på norsk økonomi, sier Blom.

Han ser en jevn økning av cruisefartøy, men også i Porsgrunn og Breivik er det stor aktivitet. Utviklingen i bruk av farledsbevis for lospliktig trafikk er også en avgjørende faktor.

– Dersom vi skulle opprettholdt antallet på 277 loser ville vi nok tatt inn flere enn vi planlegger å gjøre denne gangen. Så på sikt har vi nok færre statsloser enn i dag.

– Det er farlig å love noe, men nå ser det ut som det blir aspiranter fordelt på alle oldermannskapene. Pensjonsavgangen fordeler seg jevnt over hele landet, så må vi se an hvor det blir størst aktivitet.