– Ordrebøkene skal fylles

Ålesund: Næringsminister Monica Mæland åpnet Verftskonferansen i Ålesund i dag med å fastslå at veksten er tilbake i maritim industri.

– Sysselsettingen er på vei opp. Offshoreskip i opplag var ved inngangen til året 194 skip. Nå er antallet redusert til 127. Det er altfor mange, men viser en trend, sa Monica Mæland. Hun skyndtet seg med å legge til at ikke alle er enig i det.

– Men jeg tror jeg har de fleste med meg når jeg sier at den verste krisen er over, konstaterte hun.

Mæland fortalte at hun har store forhåpninger til den nye satsingen gjennom GIEK og Eksportkreditt, og at dette vil hjelpe til med å fylle ordrebøkene ved norske verft.

Skape mer

– Når regjeringen skal drive innovasjon, er det viktig at vi snakker med innovatørene. Selv om vi ser positive trender, er det ikke tid for hvileskjær. Følgende tall viser at det er stor omstillingsevne i verftsindustrien. I 2015 var 80% av ordresituasjonen ved norske verft fra offshore. I år utgjør ordresituasjonen fra offshore kun 8%, sa Monica Mæland. Hun minnet forsamlingen på 400 deltakere om at regjeringen arbeider for at næringene skal skape mer enn de skatter.