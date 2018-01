Økt kontroll med ulovlig landing

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid utarbeidet nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene i 2018.

De tre kontrollorganene utarbeider hvert år en vurdering av risiko på overordnet nivå; en oversikt over de områdene der de mener det er størst risiko for lovbrudd i fiskerinæringen.

Risikovurderingen trekker opp hovedlinjene og skal sikre at det er sammenheng mellom ansvar og utøvelse av kontroll i Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene.

— En risikobasert kontroll er avgjørende for å sikre riktig ressursbruk og valg av riktig strategi for å hindre lovbrudd. I år har vi skilt de konkrete risikovurderingene ut i en egen tabell der de operasjonaliseres, samtidig som farekildene utdypes og tiltak for håndtering av risikoen beskrives, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Følgende hovedområder er pekt ut: