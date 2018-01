Økende trafikk i Nordøstpassasjen

I august i fjor seilte et russisk tankskip gjennom Nordøstpassasjen, uten hjelp av isbryter, for første gang i historien. Ferden for tankskipet gikk fra Hammerfest, til Boryeong i Sør-Korea og brukte seks og en halv dag på selve passasjen.

Men det var i 2010 det for alvor begynte å ta seg opp. Da bulkskipet «MV Nordic Barents» fraktet jernmalmkonsentrat fra Sydvaranger Gruve til Kina via Nordøstpassasjen. Det var den første ikke-russiske transporten med ikke-russisk last som gikk mellom to ikke-russiske havner og som dermed viste at den Nordlige Sjøruten var blitt en transittrute mellom øst og vest, åpen for alle.

Nordøstpassasjen kutter reiseruten mellom Europa og Asia med en tredel, sammenlignet med reisen gjennom Suezkanalen.

Lang historie

Russland har i flere år holdt fulgt nøye med på klimaendringene i området. Økt fremkommelighet i nord åpner for en ny strategisk energirute mellom Russland og det østlige Asia. Og volumet på gods som sendes gjennom ruten øker kraftig.

I løpet av de 10 første månedene i fjor ble det fraktet over åtte millioner tonn cargo gjennom nordøstpassasjen. Allerede på det tidspunktet var det en økning på mer 8 prosent fra 2016. Den viktige havnebyen Murmansk, kunne registrere en økning i cargovolum på mer enn 60 prosent.

Dette er likevel lavere enn rutens potensiale. Allerede i begynnelsen av Sovjetunion-tiden var ruten i bruk, opprinnelig tenkt som en blokkadefri rute under første verdenskrig. Bruken nådde sitt daværende toppunkt på slutten av 1980-tallet, før den igjen falt signifikant på 1990-tallet.

Flere sider

Problematikken med skipstrafikk i Arktis har mange sider, det mener seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved CICERO (bildet)

– Hvis nye muligheter i Arktis gir en økning i skipsaktiviteten på toppen av dagens nivå, så øker de totale klimagassutslippene – så lenge sektoren fortsetter å være avhengig av fossilt drivstoff sier hun til Skipsrevyen.

Hun påpeker at selv om LNG har noe lavere karboninnhold, og dermed litt lavere utslipp, er det fortsatt et petroleumsbasert drivstoff.

En annen bekymring relatert til økt skipstrafikk gjennom Arktis, er at mange skip bruker tungolje når de opererer utenfor soner hvor spesielle krav og reguleringer gjelder i dag, sier Tronstad Lund.

– Dette er skittent drivstoff og gir, i tillegg til klimagasser, en rekke andre utslipp, som sotpartikler. Sotpartikler bidrar til lokal luftforurensning og har en oppvarmende klimaeffekt. Strengere regler for kvaliteten på drivstoffet vil være veldig viktig dersom trafikken i Arktis øker fremover.

Videre kan ulykker og lekkasjer i disse krevende, avsidesliggende områdene gi skader på miljø og økosystemer.

– Dersom skipstrafikk flyttes fra andre, lengre ruter (som Suezkanalen) til Nordøstpassasjen, kan man spare drivstoff. Dette vil bidra til viktige kutt i CO₂-utslippene og over tid redusere sektorens klimapåvirkning, særlig i kombinasjon med et forbud mot tungolje.

Satellitter bidrar til sikkerhet

For å holde sikkerheten så god som mulig er man avhengig av god overvåkning. I en tale til «Oslo Millitære Samfund» 8. januar uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at regjeringens romstrategi skal gjøre Norge til en ledende romnasjon i Arktis.

Fra før har Norge skutt opp fire satellitter for å dekke arktiske strøk, ytterligere tre satellitter er planlagt, og det vil komme flere. En av disse er Nor-sat 3, som skal skytes opp før utgangen av 2019. Den har i likhet med sine forgjengere NorSat-1 og -2 en AIS-mottaker ombord for å fange opp antikollisjonssignaler fra skip. Men NorSat-3 går lenger enn sine forgjengere ved at den også har med en eksperimentell navigasjonsradardetektor

Kombinasjonen av AIS-mottakeren og radardetektoren skal gi et enda bedre maritimt trafikkbilde til Kystverket, Forsvaret og andre maritime myndigheter.

Internasjonale regler pålegger båter å bruke både AIS og navigasjonsradar, og NorSat-3 kan dermed bidra til å verifisere at skip i trafikk oppfyller kravene.