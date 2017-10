Odfjell SE selger sin andel i tank terminalen i Singapore

– Vi er tilfreds med å ha konkludert på salget av vår andel i Singapore-terminalen til hva vi mener er en attraktiv pris og en bekreftelse på kvaliteten av våre investeringer i Singapore siden 2001, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE og styreleder i Odfjell Terminals B.V. i en melding fra selskapet.

Odfjell SE meddeler at joint venture selskapet Odfjell Terminal B.V. (OTBV) har inngått en avtale med et fond styrt av Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) om å selge OTBVs eierandel på 50 prosent i Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte Ltd for omtrent USD 300 millioner.

Avtalen indikerer en EV på omtrent USD 330 millioner for OTBVs andel i Singapore-terminalen.

Transaksjonen gir en nettogevinst for Odfjell SE på USD 135 millioner (Odfjell Ses andel). Transaksjonen vil være gjenstand for endelig godkjennelse fra myndigheter og er forventet i løpet av fjerde kvartal 2017.

– Vi er godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med vår partner Oiltanking i Singapore, og ønsker de og deres nye partner MIRA videre suksess med å utvikle terminalens fulle potensiale. Salget er i tråd med vår strategi om å investere i vekstmuligheter i våre kjernemarkeder, som Houston og Rotterdam, sier Frank Erkelens, CEO i Odfjell Terminals B.V.