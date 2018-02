Nytt system skal gjøre arbeid alene tryggere

Nytt Mann-Over-Bord sikkerhetssystem skal gi mer trygghet for de som har sitt arbeid alene ombord i mindre fartøyer.

CoastKey AS og Frydenbø Industri AS lanserer et nytt sikkerhetssystem/nødstopp for mindre fartøyer, som heter Frydenbø Mob Pro heter det i en pressemelding. Systemet er et trådløst dødmannsknapp system, der motoren vil bli stoppet om man faller overbord. Man kan også stoppe motor manuelt med fjernkontroll. Systemet tilfredsstiller de nye forskriftene til mindre yrkesfartøyer og er allerede installert i flere båter.

Frydenbø Mob Pro skal gi økt sikkerhet ombord i enmannsbetjente fartøyer, og kan tilpasses enkle og doble motorinstallasjoner, samtidig som det gir full frihet til å bevege seg ombord i båten. Dette er utviklet for driftssikkerhet i krevende miljøer ombord, og fungerer i alle skrogmaterialer som stål, aluminium og kompositt. Systemet fungerer på alle motorfabrikat.

Systemet er utviklet av CoastKey AS, kjent leverandør av lignende utstyr til fritidsbåter, og Frydenbø Industri AS har enerett på distribusjon til det profesjonelle markedet.