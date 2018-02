Nytt spesialskip for vindparker fra Ulstein til Acta Marine

Acta Marine, som for tiden allerede har ett fartøy under bygging ved Ulstein Verft, har inngått kontrakt på ytterligere ett til. Skipet er et såkalt konstruksjonsstøttefartøy for offshoreindustrien som skal benyttes i forbindelse med bygging av vindparker til havs.

– Det første skipet vårt ved Ulstein Verft, Acta Auriga, skal snart på prøvetur, og vi er svært fornøyde med framdrifta av prosjekte, sier administrerende direktør Rob Boer i Acta Marine. Det at vi nå kommer tilbake til Ulstein Verft med en ordre på et søsterskip er et sterkt signal om at vi verdsetter verftets evne til å levere kvalitet til avtalt tid, noe som er svært viktig for oss som skipseier og for kundene våre. Vi er overbeviste om at Acta sine SX195-fartøy vil føre til høyere effektivitet i logistikkoperasjoner offshore, og på den måten reduserer den totale kostnaden med å bygge vindfarmer og også bidrar til ei høyere oppetid i etablerte offshorevindfarmer, seier Rob Boer, administrerande direktør i Acta Marine.

– Acta Marine er godt posisjonerte innen havvind og offshore olje og gass. Første gang de var i kontakt med oss, utfordret de oss til å designe et svært fleksibelt og kompakt fartøy med høy kapasitet som kunne være lenge ute i feltet. Dette fartøyet er snart ferdigstilt. Vi gleder oss til å samarbeide med Acta Marine igjen for å få fram ennå et nytt og moderne konstruksjonsstøttefartøy (CSV) med walk-to-work-funksjoner, kommenterer konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Optimalisert logistikk om bord

SX195-designet, er et skip som måler 93,4 meter i lengdne og 18 meter i bredden, og er optimalisert for offshorevind. Det har en stor og sentralt plassert W2W-bevegelseskompensert gangveg og tårnheis levert av SMST for overføring av personell og last til vindturbinene. SMST leverer også en 3D-kompensert kran som kan løfte opp til 6 tonn. Det drivstoffeffektive skipet har godt planlagt logistikk om bord, med stor lagerkapasitet, der halvparten er under tak i et kontrollert miljø, og med trinnløs overgang til offshore-installasjonene. Det vil bli utstyrt med helikopterdekk. Hovedutstyret er plassert i aktre enden av skipet og arbeidsoperasjonene skjer herfra. Det vil da være naturlig å holde skipet med aktre enden, X-STERN® , mot været. Det vil da ikke oppstå slag, støy eller vibrasjoner, noe som gir god søvn og effektiv hvile mellom skiftene.

Innredning

Skipet har stor innredning for 120 personer. Fasilitetene om bord er moderne og av høy kvalitet, og bidrar til å gjøre skipet til et ‘hjem borte fra hjemmet’.

Også etterspurt til drifts- og vedlikeholdsoppdrag

– Acta Marine øker aktiviteten sin innen havvind, sier Boer. Dette skipsdesignet er fleksibelt og attraktivt for arbeid også innenfor områder som O&M (drift og vedlikehold) eller som konstruksjonsstøtte, og særlig ved forhold der været og sjøen er utfordrende, forteller Rob Boer.

Sikker overgang for servicefolk – høy arbeidsevne

Skipet kan være i arbeid hele året i signifikante bølgjehøyder opp til 3 meter. Gangvegen og krana gir sikker overførsel av personer, last og reservedeler til vindturbinene, skipet er fleksibelt i bruk på vindfarmen og komforten er høg, alt viktige faktorer for vindparkeierne. Fleksibiliteten bidrar til å øke produktiviteten ved drift av vindparkene.

– Vi er glade for tilbakemeldinga fra Acta Marine, og den tilliten de gir oss ved å plassere en ny skipsbyggingskontrakt hos Ulstein Verft. Som alltid kommer vi til å vektlegge kvalitet og leveringstid, og vi vil legge oss i selen for å levere et toppmoderne skip til Acta Marine sin flåte, seier administrerende direktør Kristian Sætre i Ulstein Verft.

Fartøyet er planlagt for levering i andre kvartal 2019.

To-årsoppdrag for søsterskipet

Acta Marine fikk nylig et toårig oppdrag for det første skipet sitt, Acta Auriga, på havvindparken BARD Offshore 1 utenfor Tyskland.