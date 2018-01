Nytt oppdrag for Skipsteknisk

Skipsteknisk har fått kontrakt på å utvikle en serie med spesialfartøyer for krabbefiske for det russisk rederiet ArcticService i Murmansk.

Båttypen har fått betegnelsen ST-184 AS, og vil få hoveddimensjoner 62 x 15m og vil ha innredning for 38 personer.

Fartøyene skal fiske i Barentshavet, hvor rederiet har kvoter for kongekrabbe og snøkrabbe. Båtene vil få installert full fabrikk for slakting, koking og innfrysing ombord,

og fabrikken skal leveres av Bjørdal Industrier.

Ytterligere norske leverandører vil få leveranser til de russiske fartøyene.

Skipsteknisk og rederiet har arbeidet med utviklingen av fartøyet et par års tid, og det første fartøyet er nå kontrahert ved Tersan Shipyard i Tyrkia forteller Bjørn Oscar Kløvning i Skipsteknisk.

Prisvinner i USA

Nylig kunne ålesundselskapet også glede seg over å ha designet årets skip i USA. 59,1 meter lange Arahao (bildet) var den første fabrikktråleren bygget i USA på nesten 30 år. Tråleren ble levert av verftet Eastern Shipbulding Group i Florida i januar, og er designet av Skipsteknisk i Ålesund.

Fartøyet har en innfrysningskapasitet på 120 tonn i døgnet og lastekapasitet på 850 tonn fryste produkter.