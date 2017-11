Nytt operasjonsstøttesenter skal øke verdiskapingen fra norsk sokkel

Et IOC-senter (Integrated Operations Centre) er et viktig steg i Statoils digitale veikart, og vil gjøre det mulig å øke produksjonseffektivitet og produksjonspotensialet på norsk sokkel. I et tiårsperspektiv er ambisjonen at produksjonsøkningen fra Statoil-opererte felt kan tilsvare en samlet årlig verdiskapning i størrelsesorden 10 milliarder kroner før skatt.

– Etablering av senteret er et sterkt bidrag for å nå ambisjonen vår om å bli ledende innen digitalisering. Vi vil bruke det til å optimalisere produksjonen og bedre forutse støttebehov slik at felt vi driver produserer mest mulig effektivt og sikkert. Senteret vil være viktig for å fortsette det gode forbedringsarbeidet på norsk sokkel, og øke verdiskapingen for Statoil, våre partnere og samfunnet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil i meldingen.