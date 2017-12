Nytt markedssegment for Oma Baatbyggeri

Når Oma Baatbyggeri går i gang med bygging av en ny elektrisk ferge for Boreal, entrer Stord-verftet upløyd mark. – Fergen er en elektrisk drevet batteriferge, og det blir et nytt markedssegment for oss i tillegg til hurtigbåtene, sier verftsdirektør Gustav Oma til skipsrevyen.no.



Boreal og Oma Baatbyggeri på Stord har undertegnet en avtale om bygging av ny elektrisk ferge. Fergen som skal ha katamaranskrog skal bygges av Oma Baatbyggeri på Stord, og settes i drift i Hordaland 1. januar 2020.

Boreal og Hordaland fylkeskommune v/Skyss, signerte 26. april i år kontrakt om drift av tre fergesamband i Hordaland. Den nye fergen som nå er kontrahert, skal trafikkere sambandet Kinsarvik–Utne.

– Dette blir en kortreist ferge, som både bygges og settes i drift i Hordaland. Oma Baatbyggeri er kjent for høy kvalitet og god leveringsdyktighet og har tidligere bygget flere hurtigbåter for oss. Vi ser nå fram til samarbeidet om denne fergen, uttaler konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en pressemelding.

Beskjeftiget på Stord ut i 2019



– Ordren betyr at vi har veldig god beskjeftigelse ut første halvår 2019. Det blir og den første batterifergen for oss. Batteri er jo mer og mer inn i alle sammenhenger. Og det er spennende å komme i gang med denne typen leveranser, sier Oma som ikke ønsker å kommentere selve kontraktsverdien.

Den elektriske fergen vil utstyres med batteripakker som kan lades fra strømnettet, og har i tillegg dieselmotor som reserveløsning (plug-in hybrid elektrisk). Fergen skal oppfylle strenge miljøkrav, noe som innebærer omfattende reduksjon i CO2-utslipp, og energibruk.

– Vi tar i bruk ny teknologi, som både vil gi besparelser for miljøet og økt kvalitet for de reisende. Sambandene skal driftes elektrisk med strøm fra land. Det gir en vesentlig miljøforbedring, hele 92 prosent reduksjon av CO2-utslipp, og 74 prosent reduksjon av det totale energiforbruket, sier Førsvoll.

Nytt område

– Vi forventer at det med batteri og nullutslippsteknologi kommer til å øke på i ulike sammenhenger, derfor kommer vi til å satse på det fremover, sier Oma videre til skipsrevyen.no.

Han fortsetter med å si at det mest utfordrende med jobben på bnr 540, nok er at konseptet med elferge er nytt, men at båtbyggeriet har jobbet mye i forkant av kontraheringen, slik at de er fortrolig med at de skal finne en god løsning på totalkonseptet.

Driftskontrakten med Hordaland fylkeskommune v/Skyss, omfatter sambandene Kvanndal–Utne, Kinsarvik–Utne og Skånevik–Matre–Utåker, og har en varighet på 9 år med ett års opsjon.

– Vi ser fram til å få bidra til fornyelse og modernisering av fergedriften i Hordaland. Hordaland fylkeskommune og Skyss framstår som innovative med et sterkt miljøfokus, og kontrakten passer svært godt med Boreals mål om å være ledende på miljøvennlig fergedrift, sier Førsvoll.

Denne kontraheringen styrker ytterligere den høye miljøprofilen i Boreals nybyggingsprogram, som har bygget 15 miljøvennlige fartøy de siste 5 år, med en samlet investering på 1,1 milliarder norske kroner.

Optimistisk

Elfergen til Boreal skal leveres i juni 2019. Før det skal bnr 539 ferdigstilles.

– Vi er i full gang med skrogproduksjon.Skrog og overbygg skal være klart litt over nyttår, da begynner vi med utrustning. Den skal være ferdig til sommerferien 2018, sier Oma.

Han meddeler at båtbyggeriet går en spennende fremtid i møte.

– Vi jobber en del innen hurtigbåt og vindmøllefartøy, men også andre ting på fergesiden. Det er ikke alltid like lett å spå i glasskulen på hva som kommer til å lande. Vi er optimistiske.