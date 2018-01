Nytt avluserfartøy gjør allerede nytte for seg

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Aas Kystservice har nylig fått et på plass et nytt avluserfartøy, og har i år allerede gjennomført en avlusning med gode resultater.

Møre-rederiet Aas Kystservice har siden 2011 utført serviceoppdrag for havbruksnæringen langs hele Norskekysten. Selskapet har den siste tiden også satset på mekanisk avlusing og har nylig fått sitt andre fartøy.

– Det nye fartøyet vårt, Aas Provider, har kjørt sin første avlusning nå i 2018. Der kjørte vi fisk på 8,5 kg i snitt med syv graders vann, opplyser daglig leder Alexander Aas til kyst.no.

– Vi har et resultat på over 95 % effekt på lus og under 0,2 % dødelighet på fisken. Det er vi meget stolte av, sier Aas videre.

Fartøyet kan avluse 150 tonn laks per time, med sine tre linjer FLS Avlusersystem. Båten kan også doble kapasitet til 6 linjer x 50 tonn i timen, Aas mener er en klar fordel for oppdretterne og for de som selskap for fremtiden.

Ingen problemer

Aas påpeker at de ikke har støtt på noen særlige utfordringer under avlusingsoperasjonene.

– For å være på den sikre siden har vi en ROV ombord slik at vi kan benytte den om det skulle skje noe. Det gjør også at vi kan følge bedre med fisken, påpeker han.

Det nye avlusingsfartøyet er døgnbemannet med et mannskap på seks, og Aas sier de kan hjelpe til på ringen om det skulle bli behov for det.

Mer enn doblet antall ansatte

Aas forteller at de i 2017 mer enn doblet antall ansatte, og har store planer om å ekspandere ytterligere.

– Vi er i vekst og konsentrerer oss om å bli enda bedre innen avlusning, servicearbeid og notvask nå fremover i 2018. Samtidig vil vi utvide med flere båter, og spesialisere oss bedre innen hver enkelt oppgave, sier Aas.

Selskapet tar på seg oppdrag over hele Norge, men har også ambisjoner om å nå utenfor landegrensene.

– Ambisjonene er å kunne levere avlusning til Shetland, Skottland, Island og Færøyene, sier Aas avslutningsvis.