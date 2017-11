Nye miljøvennlige skip vil gi vekst

-Nye miljøvennlige skip vil være en av de viktigste driverne for vekst i de maritime næringene i tiden som kommer. Det sier styreleder Odd Tore Finnøy i Norsk Industri. Han er en av innlederne under årets verftskonferanse i Ålesund, som åpner i morgen.

– Verftskonferansen er årets viktigste møteplass for rederier, verft og utstyrsleverandører, sier Finnøy. Vi må erkjenne at vi fortsatt går og venter på at det skal skje en lysning. Nedgangen i olje og gass, som før var en viktig driver for næringen, vil kanskje aldri komme tilbake på det nivået det engang var. Det har skapt behov for å finne ut av hva som kan bli en av de viktigste driverne fremover, sier Finnøy. Vi ser etter det som kan skape ny vekst. Vi tror at nye miljøvennlige skip og den omleggingen til ny miljøvennlig teknologi som vi nå aner konturene av , vil bli en av de viktigste driverne for ny vekst i tiden som kommer.

Hilser strenge miljøkrav velkommen

-Derfor hilser vi myndighetenes strenge miljøkrav, som vi ser at de nå for eksempel innfører i nye fergeanbudskonkurranser, velkommen, sier Finnøy. Nye miljøvennlige skip vil skape ny vekst i verftsindustrien i Norge, tror Finnøy.

Fiskeri og havbruk med 0- utslipp

Jeg gleder meg til mange ting under årets verftskonferanse i Ålesund, men noe av det jeg synes er mest spennende personlig er foredragene om null utslipp i havbruk og fiskeri, sier Finnøy. Det er Næringsminister Monica Mæland som vil åpne konferansen som blant annet vil sette fokus på viktige markedstrender for de maritime næringene, men også behandle krevende temaer som skip i opplag, Asiatisk ekspansjon, nye muligheter i havrommet, og nullutslippsvisjonen for fiskeri og havbruk.