Nye kontrakter for DOF

DOF Subsea er blitt tildelt flere nye kontrakter.

Kontrakt for «Skandi Neptun» er inngått med vindmølleselskap i 45 dager med opsjon på mer, opplyser selskapet.

I Nord-Amerika-regionen har DOF Subsea blitt tildelt en kontrakt for levering av undersøkelse med ROV og fartøytjenester i Mexicogolfen. Dette sikrer 135 dagers fartøy utnyttelse i to faser. Prosjektet vil benytte fartøyene «Harvey Deep Sea» og «Skandi Achiever» med start i 4. kvartal 2017. Fase to begynner i 1. kvartal 2018.

Mons S. Aase, administrerende direktør i DOF Subsea, uttalte i meldingen: «Jeg er fornøyd med kontrakten priser og vår globale organisasjons evne til å sikre utnyttelse av konsernets skip i et utfordrende marked. «