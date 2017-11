Nydøpte «Sander Andre» snart klar for multifiskeri

Byggenummer 58 «Sander Andre» til Mirsel, ble døpt da den lå til kai ved Larsnes Mek. lørdag. Daglig leder Jarle Gunnarstein sier til skipsrevyen.no at de håper å ha den klar til fiskeri innen utgangen av måneden.

Fartøyet som er av typen NC 126 ble døpt ved kai på Larsnes Mek. med 155 gjester til stede. Gudmor var Anita Benonisen Etter seremonien bar det til fest på Thon hotell i Fosnavåg.

– Båten håper vi skal være klar til fiske i løpet av 8-10 dager. Vi holder på å klargjøre den til fiskeri nå. I det arbeidet inngår blant annet en fiskeprøvetur denne uken. Så skal båten rigges for fiske av makrell og sild i kvote før nyttår, opplyser Gunnarstein videre.

Ifølge verftslederen har det gått tre måneder fra skroget ankom fra Gdansk og til dåpen stod denne helgen.

– Skroget ankom Larsnes Mek. den 15 august, og vi begynte å jobbe med utrustningen på Larsnes dagen etter. Vi har til sammen bygget en serie på 6 fartøy som er designet på Naval consult, forteller han.

I 2010 leverte byggeverftet båten «Bernt Oscar» som var deres bnr 49. Gunnarstein forteller til skipsrevyen.no at «Sander Andre» er bygget med utgangspunkt i denne, men er videreutviklet.

– Denne båten er bygget for multifiskeri. Det vil si at den kan fiske pelagisk til makrell og sild, den er rigget for levende torsk. Den er rigget for fisk i bulk og er også rigget for å levere iset fisk i kar, sier Gunnarstein.

På beddingen har Larsnes Mek. også bnr 60 «Gunnar K», også med skrog fra Gdansk.

– Den er vi godt i gang med allerede, og den skal leveres i månedsskiftet januar/februar. Den er veldig lik og er på en måte et søsterskip til bnr 58, eter bare utstyret som er litt forskjellig, sier Gunnarstein.

Etter hvert skal også bnr 59 forlenges med 4,5 meter. På grunn av forlengningen, er leveringstiden blitt noe utvidet.

– Nå blir den ikke levert før utpå høsten. Denne blir det en god del endringer, men skrogmessig er den omtrent lik, bortsett fra forlengningen.

MS «Sander Andre»

Rederi: Mirsel AS

Verft: Larsnes Mek.

Lengde o.a. 38,65 m

Lengde p.p. 32,50 m

Bredde mld. 9,25 m

Dybde mld. hoveddekk 3,85 m

Dybde mld. shelterdekk 6,20 m

Dim. dypgang 5,05 m

Brutto tonnasje: 499

Innredning: 4 stk. 1 mannslugar og 3 stk. 2 mannslugar

Fartsområde: Havfiske II-A2

Kapasiteter

Lastetanker (RSW) ca.420 m³

Ferskvann ca.25 mBrennolje ca.75 m³

Smøreolje ca. 3 m³

Spillolje ca. 1 m³

Hydraulikkolje ca. 6 m³

Lensevann ca. 3 m³

Septikk ca. 2 m³

Gråvann ca. 2 m³

Ballast-/trimtanker (sjøvann) ca.16 m³