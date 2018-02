Ny teknologi effektiviserer gammelt håndverk

Skroget i det 104 år gamle skoleskipet skal klinkes på plass på tradisjonelt vis, men for å effektivisere deler av prosessen benyttes 3D-scanner til presisjonsarbeid på stålplatene.

Arbeidet med å skifte ut stålet i skroget på «Statsraad Lehmkuhl» startet i 2017, da lå skipet inne på sin faste plass ved Bradbenken mens et team fra Dåfjorden Slipp skiftet ut stålet i rennesteinen foran i baugen.

Nå er skuten satt på land, i dokken til Bergen Group på Laksevåg, og hele skrogplater i forskipet er skiftes ut.

– At vi tar ut hele skrogplater og klinker de nye på plass igjen har aldri blitt gjort før, forteller driftssjef Magnus Klepsvik til Skipsrevyen.

Han forteller videre at den gamle håndverkstradisjonen kombineres med ny teknologi. Før platene skal klinkes på plass har de blitt 3D-skannet hos Karsten Moholt for å sikre presisjon.

– Det gjøres mye manuelt arbeid her, som det er fint å kombinere med moderne teknologi slik at enkelte ledd i prosessen kan gå litt raskere, påpeker Klepsvik.

I alt antas det at skrogarbeidet på «Statsraaden» vil ta om lag ti år. Før jul signerte Bergen Group og Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl en femårig rammeavtale med opsjoner på ytterligere to pluss to år.

Sikrer lokal kompetanse

– Vi kjørte en internasjonal anbudsrunde og fikk gode tilbud fra både inn – og utland, sier Klepsvik. Han legger til at det også er fint å kunne bidra til å ta vare på noe av den lokale kompetansen.

– Hadde vi drøyd dette noen år eller reist til utlandet hadde vi risikert å gå glipp av den kompetanseoverføringen som foregår nå, og stått uten lokal kompetanse. Nå gleder vi oss til å komme tilbake til samme sted og samme folk ved neste verkstedopphold.

Normalt gjøres vedlikeholdsarbeidet og klassingen av «Statsraaden» i årets første måneder. Som følge av den nye kontrakten med Sjøkrigsskolen blir planen endret i år og det 104 år gamle skipet får to verkstedsopphold i 2018.

-Mens de tidligere har vært på tokt med oss fra oktober til desember skal de nå seile fra januar til mars. I denne omgang blir vi liggende her frem til påske og starter årets toktsesong 11. april.