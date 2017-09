Ny tariffavtale for offentlige og private havner

Det opplyses i en pressemelding at den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer. Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og girmulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid.

Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene (Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten) vil utgå 31. mars 2018.

Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport påpeker at den enighet som nå er oppnådd bidrar til å gjøre sjøtransport mer konkurransedyktig, og vil medvirke til mer miljøvennlig transport.