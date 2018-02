Ny millionkontrakt for Vestdavit

Båthåndteringsteknologi fra Vestdavit i Bergen, spiller en sentral rolle i den New Zealandske marine sitt ønske om å drive realistiske arbeidsmiljøer (RWE) på sitt nye treningsanlegg i Auckland, som åpner i mars.

RWE bruker samme utstyr som er installert ombord på marinens skip, og arbeider innenfor et kontrollert treningsmiljø. Det nye senteret inneholder et spesialbygd landanlegg som inneholder en kopi av en patruljebåt, pluss en innovativ «Seamanship Training Aids Facility Pontoon» (STA). Den har en rekke utstyr som er utformet slik at nye elever kan utvikle sine sjømannsferdigheter i båthåndtering, tauarbeid, forankring og sleping gjennom repetisjon, før de må ut i et operativt miljø.

En PLAR-4000 davit fra Vestdavit er et viktig trekk ved pontonen, hvor den er montert på styrbord side for å tillate personell å øve båttilnærminger, utsetting og gjenvinning av RHIB.

Viktig for Vestdavit

Kontrakten med New Zealands marine betyr mye for Vestdavit, det forteller daglig leder Rolf Andreas Wigand til Skipsrevyen.

– Denne kontrakten underbygger det lange og gode samarbeidet vi har med NZL Navy. Ved at de bygger opp et maritimt treningssenter hvor vår davit er en integrert del, viser at de betrakter Vestdavit som en strategisk partner for båthåndtering.

Siden 2000 har Vestdavit levert 14 davits for syv fartøy fra den New Zealandske marine. Den nye flåtepåfyllingstankeren Aotearoa, er under bygging på Hyundai Heavy Industries, Sør-Korea og ved levering i 2019, vil den også ha to davits fra Vestdavit.

– Verdien av kontrakten er i overkant av to millioner kroner. Så dette er en davit som er høyt spesifisert med alt tenkelig utstyr for å kunne sette ut og ta opp båter i tøffe værforhold, sier Wigand.

Daviten har sjokkdemper, bølgekompensering, spesialbygget winch med ekstra høy fart, dykket HPU, rustfrie hydraulikkdeler og fitting. Dette er nødvendig utstyr for å operere trygt og sikkert i New Zealands farvann.

Mer spennende på gang

Wigand forteller at selskapet på Laksevåg i Bergen har flere spennende prosjekter innenfor Navy-segmentet på gang.

– Det bygges og planlegges mange nye skip internasjonalt, for det meste patruljeskip. Her blir båthåndtering en viktigere og viktigere del av skipets utrustning. Vi ser at båtene blir større og større og dette krever enda bedre davitløsninger.

Selskapet jobber også med systemer for håndtering av USV’er, og vil tilby kundene komplette løsninger for håndtering av ubemannede farkoster.

– Vi har bygget opp et godt rennomme internasjonalt, så vi har mange kunder som kommer til oss når de har en ny utfordring eller når de skal ha noe skreddersydd. Vi liker slike prosjekter for det utfordrer vårt tekniske team, samtidig som det gir oss en unik mulighet til å tilfredsstille kunden, avslutter Wigand.