Ny maskinromssimulator åpnet

Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling i Måløy, åpnet fredag sin nye maskinromssimulator. Åpningen ble foretatt av varafylkesordfører Åshild Kjelsnes.

Simulatoren har kostet 2,8 millioner kroner i tillegg til det byggetekniske, og er avgjørende for at skolen skal holde tritt med andre maritime skoler, forteller avdelingsleder Lars Berle til Skipsrevyen.

– Nå har vi fått den, og nå er vi på topp igjen, sier Berle som mener den vil være med å trekke nye elever til skolen.

En av landets største

Maskinsimulatoren er en av landets største og er bygget rundt et kontrollrom, som på et ekte fartøy. Kontrollrommet består av konsoller for maskinoperasjoner og panel for styring av strømdistribusjon, i tillegg til en del for styring av ballast og last.

Maskinrommet har egne rom for nedkjemping av brann og lokal operasjon av hjelpemotor, nødgenerator, styremaskin og andre hjelpesystem.

Fagskulen i Måløy tilbyr et toårig dekks- og maskinoffiserutdanning. En utdannelse som gir kompetanse som dekksoffiser eller maskinoffiser.