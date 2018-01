Ny katamaran bestilt av Hiddenfjord

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Det færøyske selskapet Hiddenfjord utvider flåten, og har bestilt en ny arbeidsbåt til matfiskproduksjonen deres av KJ Hydraulik.

Hiddenfjord-direktør Atli Gregersen sier til kyst.no at selskapet har bestilt et HydroCat-fartøy av den Færøyske leverandøren KJ Hydraulik.

– Hiddenfjord har per dags dato 10 arbeidsbåter i drift, hvorav åtte av disse er katamaraner på omtrent 14-15 meter lengde og 5-6 meter bredde. Vi får altså ytterligere en katamaran i tillegg senere i år, forteller Gregersen.

– Glad for at de velger lokalt

Ólavur Asafsson Olsen, daglig leder i selskapet sier til kyst.no at det betyr mye for dem at færøyske oppdrettere tror på deres produkter og velger å kjøpe fartøy lokalt på øyriket.

– Samarbeidet med folkene fra Hiddenfjord har vært meget godt. Vi har produsert ni fartøy til Hiddenfjord av totalt 50 katamaraner som vi har levert til havbruksnæringen, opplyser han.

Fartøyet med byggenummer 50 skal leveres i månedsskiftet juni/juli 2018.

– Katamaranen er utrustet med moderne utstyr til navigasjon og kommunikasjon. Til fremdrift har den to 450 HK Volvo motorer og el-forsyningen kommer fra et Himoinsa generatorsett på 125 kVA, også utstyrt med konverterere til batteridrift.

– Hydraulikksystemet blir drevet av to elektro/hydrauliske pumper hver på 80 ltr/min max 380 bar. Disse driver en Palfinger kran PK 50002 og en stor capstan og tre små, legger han til.

Katamaranen til Hiddingfjord har en lastekapasitet på max 30 tonn. Lengde på fartøyet er 15,50 m, bredde: 7 m og dybde: 1,75 m.

Selskapet jobber for tiden med to båter i produksjonen til havbruk, den ene til Hiddenfjord og den andre til Grieg Seafood Skottland. Like før årsskiftet leverte selskapet et fartøy til Island.