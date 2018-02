Ny daglig leder i Brønnbåt Nord

Per Harald Olsen startet i januar som daglig leder i Brønnbåt Nord. Brønnbåtselskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS.

Av: Therese Soltveit Kyst.no

Per Harald Olsen forteller til Kyst.no at han tok over for Johannes Arvesen. Olsen gikk inn i stillingen som daglig leder fjerde januar 2018, mens Arvesen fortsetter i styret til Brønnbåt Nord som styreformann.

Olsen har tidligere jobbet som administrasjonsleder i Brønnbåt Nord siden mai 2015.

– Min ambisjon er å utvide kundenettverket vårt i regionen vi i dag er etablert i, samt å kunne levere tjenesten vår i fremtiden med fartøy som er mer miljøvennlige, og riktig utstyrt for håndtering av kundens verdier, sier han.

– God etterspørsel

Olsen sier de opplever en god og stabil etterspørsel på de to fartøyene de har per i dag.

– Vi har ett fartøy som går i charter hos ekstern kunde, men utfører også en del oppdrag på spotmarkedet med fartøyet som benyttes til og serve eieren våre. Per dags dato har vi ingen andre fartøy i bestilling, men det jobbes men flere spennende alternativ på å fornye og ekspandere flåteparken vår, legger han til.

28 juli 2017 overtok selskapet fartøyet «Øylaks» og døpte den om til «Lifjell». Båten er bygget i 2012 og skal går i oppdrag primært i Sør-Troms for kunder og har en lastekapasitet på 1500 kubikkmeter og er 63 x 12 meter lang. De har fra før brønnbåten «Grotanger».