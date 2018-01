NTS Shipping kjøper Sjøtransport Rotsund

NTS Shipping overtar alle aksjene i kyst- og fôrfraktselskapet Sjøtransport Rotsund AS. Det kommer frem i en pressemelding fredag.

NTS Shipping AS overtar dermed fraktrederiet Sjøtransport Rotsund AS med fraktefartøyene MS Rubin og MS Safir og fraktavtalene som fartøyene går i. Rederiorganisasjonen i Sjøtransport Rotsund AS blir samtidig en del av NTS-strukturen.

I oktober 2017 kjøpte selskapet kjøl- og frysefartøyet MS Nordkinn. Nå utvides den samlede flåten med ytterligere to fraktefartøyer.

MS Rubin er bygget ved Crist SA, Gdansk i Polen i 2014. Båten har en lastekapasitet på ca. 2000 tonn og bransjens mest innovative logistikkløsninger. Den modulbaserte lasteløsningen gjør fartøyet i stand til å kombinere ulike typer fraktoppdrag. Lengde: 69,9 meter, bredde 15,3 meter.

MS Safir er bygget ved Vaagland Båtbyggeri AS i 1982, og senere ombygget flere ganger. Fartøyet er 55,94 meter langt, 12,06 meter bred og har en lastekapasitet på 1.175 BT.

– Med oppkjøpet følger vi opp våre ambisjoner om videre utvikling av fraktsegmentet. Over tid har vi hatt nær og god dialog med eierne i Sjøtransport Rotsund AS. Jeg er glad for at vi nå skal utvikle morgendagens maritime frakt- og servicetjenester sammen, sier Håvard Selnes, styreleder i NTS Shipping.