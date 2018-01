Nøye planlagt lederskifte i PG Flow Solutions

Væskehåndterings- og pumpespesialisten PG Flow Solutions skriver i en pressemelding at operasjonsdirektør Steve Paulsen har blitt forfremmet til konsernsjef.

Avtroppende konsernsjef Roy Norum forblir i sin foretrukkede stilling som direktør for salg og forretningsutvikling, med ansvar for konsernets aktiviteter innen salg, markedsføring og forretningsutvikling globalt. Så langt har Norum arbeidet i 18 år for PG Flow.

– Salg og forretningsutvikling har alltid ligget mitt hjerte nærmest. Jeg gleder meg til å kunne jobbet heltid med dette. Maritim sektor og olje og gass har gått gjennom et par krevende år, men vi ser endelig forbedringstegn i disse markedene. I tillegg ekspanderer vi raskt inn i ny bransjer, som akvakultur og fiskeri. Vi skal kapitalisere maksimalt på det positive momentet vi opplever, sier Norum i meldingen.

Forfremmelsen av Paulsen skal være en del av en langsiktig plan, lagt allerede i 2015 da Paulsen ble hanket inn som operasjonsdirektør.

– Jeg har jobbet tett på Roy de seneste tre årene så jeg vet hvor krevende konsernsjef-rollen er. Men vi har planlagt denne endringen siden 2015, så det er flott å endelig utføre den. PG Flow Solutions er et fantastisk selskap og jeg gleder meg til å lede dette dyktige teamet. At Roy fortsetter i en så viktig rolle er også en stor fordel, både for PG og som støtte til meg i min nye jobb, sier Steve Paulsen, som legger til at han har hentet mye motivasjon fra det svært kompetente og innovative arbeidsmiljøet i PG.

Før han begynte i PG Flow Solutions i 2015 jobbet Paulsen nesten et tiår i Siemens, både som operasjonsdirektør innen energy, oil & gas solutions, global direktør for salg og prosjektgjennomføring, og direktør for salg og regionstøtte. Han har også hatt flere år i ulike prosjektdirektørroller i Nokia Siemens Networks.

PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen maritim næring, energisektoren, akvakultur og landbaserte prosessindustrier. Selskapet har sin opprinnelse fra pumper og pumpesystemer. Selskapets hovedkontor ligger i Hvalstad, Asker, med hovedfabrikasjonsanlegg i Sande i Vestfold og i Worcester, Storbritannia. Selskapet har også et fabrikasjonsanlegg i Al Khobar i Saudi Arabia og et serviceanlegg i Ningbo, Kina.