Norwegian Rig Shuttle bestiller ny båt fra Maritime Partner

Norwegian Rig Shuttle AS (NRS) har på nytt inngått kontrakt med Maritime Partner AS i Ålesund om levering av en hurtiggående oppsynsbåt som skal benyttes av Fiskeridirektoratet. Det fremgår av en pressemelding fredag.

Den nye båten er en ALUSAFE 2000 MPV (Multi Purpose Vessel), og vil være søsterskipet til «Rind Lexo» som Maritime Partner skal levere til NRS før årskiftet.

Bestillingen kommer som en følge av at NRS har inngått en kontrakt med Fiskeridirektoratet på drift av oppsynsbåt. Denne kontrakten har en varighet på fem år fra midten av neste år, meden opsjon på videreføring (1 + 1 år).

– Vi er svært takknemlige og glade for at NRS kommer tilbake til oss og bygger nok en stor sjødyktig båt, sier salgssjef Rune Midtkandal i Maritime Partner, i meldingen.

Båten skal primært operere langs norskekysten innenfor fiskerigrensen på fire nautiske mil, og skal være sertifisert for liten kystfart. Den er designet og bygd på et velprøvd skrog som er benyttet på en rekke båter innenfor rednings- og patruljeoppdrag som egner seg godt både i åpent hav og i kystnære farvann.

Fartøyet vil ha et mannskap bestående av kaptein fra NRS, samt to inspektører fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Gode fasiliteter

Båten har overnattingskapasitet for totalt fem personer, og velutstyrte fasiliteter som bysse, messe, garderobe og kontor. I tillegg er den godt utstyrt med f.eks. spesialdesignet MOB båt, ROV, drone, nattkamera, varmekabler i dekk og rekker, kran, spill for garn og teiner samt flere bordingsstasjoner.

–Denne kontrakten bekrefter det gode samarbeidet vi har med NRS, sammen har vi skapt et båtdesign som effektivt løser arbeidet den er satt til, samtidig som den bekrefter vår posisjon som leverandør av arbeidsbåter med meget gode sjøegenskaper, sier Midtkandal.

Et robust alternativ

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste opererer i et område som strekker seg langs hele kysten fra Oslofjorden til Varangerfjorden, der det til tider kan være veldig værhardt. Båten fra Maritime Partner og Norwegian Rig Shuttle skal kunne takle vær og vindforhold langs hele norskekysten, og være operativ under samme forhold som kystflåten operer i.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har lenge ønsket seg mer robuste fartøyer for å løse sine arbeidsoppgaver og er glade for at de har fått anskaffet seg nok et skikkelig verktøy til jobben, sier Rolf Harald Jensen, seksjonssjef ved sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet i Tromsø.

Riktig kompetanse og utstyr

Norwegian Rig Shuttle som har base i Sløvåg i Gulen kommune, leverer mellom annet maritime tjenester innen person- og godstransport til oljebransjen i tillegg til andre maritime oppdrag. Dette setter høye krav til kvalitet i alle ledd samt at selskapet har gode rutiner og system innen helse, miljø og sikkerhet.

– Båten detaljbygges etter rederiets spesifikasjoner og er designet for å takle utfordringene med å være i drift under krevende forhold 365 dager i året. Kombinert med riktig valg av utstyr, materialer og tekniske løsninger tror vi dette blir riktig båt for oppgavene til Fiskeridirektoratet i mange år fremover. Samarbeidet med verftet har så langt vært veldig positivt, og vi ser gjerne for oss å bestille flere båter etter hvert, sier daglig leder Kjetil Hantveit i Norwegian Rig Shuttle.