Norskledet NATO-styrke ferdig med patrulje i Middelhavet

Åtte NATO-skip fra Norge, Portugal, Tyskland, Spania, Canada, Nederland og Danmark, gjennomførte oppdrag i internasjonale farvann Middelhavet, som en del av NATOs operasjon Sea Guardian.

Dette ble gjort i samarbeid med maritime patruljefly fra Spania, Frankrike og Portugal, opplyser pressetalsmann for Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), som nå er tilbake og opererer i Atlanteren, Nordsjøen og Østersjøen igjen. SNMG1 gjennomførte også havnebesøk i Alger, og felles trening med både algeriske og marokkanske marinefartøyer som en del av NATOs middelhavsdialog, i tillegg til operasjon Sea Guardian.

– Målet med operasjonen er, sammen med relevante aktører i Middelhavsregionen, å avskrekke og motvirke terrorisme og redusere risikoen for andre sikkerhetstrusler i Middelhavet, uttaler flaggkommandør Petter Kammerhuber, styrkesjef for SNMG1 ut 2017. Den norsk-ledede NATO styrken samlet inn informasjon om maritime aktiviteter i internasjonalt farvann i det vestlige Middelhavet. Fra Gibraltar til stredet mellom Sardinia og Alger.

Sikre maritim situasjonsforståelse for NATO

Gjennom perioden i Middelhavet identifiserte SNMG1 1432 motorfartøyer, fra store kommersielle skip til mindre fiskefartøy. Gruppen hadde direkte kontakt med 34 av disse for å bygge en bedre forståelse av aktivitetene som skjer på sjøen i det vestlige Middelhavet, og for å undersøke om disse skipene hadde “papirene” i orden. Gruppen ble støttet av NATOs maritime patruljefly (MPA) for å kunne overvåke maritime aktiviteter i et større område.

All informasjon om skipstrafikk ble sendt til Allied Maritime Command og lagt til NATOs oversikt over det maritime domenet, et felles “situasjonsbilde” tilgjengelig for alle allierte.

Dialog og samarbeid i Middelhavet

Operasjon Sea Guardian er en maritim operasjon (ikke artikkel 5), som gjennom et samarbeid med aktører og land i Middelhavet, skal opprettholde maritim situasjonsbevissthet, avskrekke og motvirke terrorisme og styrke kapasitetsbygging. Havnebesøket i Algerie er derimot en del av NATOs Middelhavsdialog, som har til hensikt å bidra til sikkerhet og stabilitet i Middelhavsregionen. Dialogen ble initiert i 1994 og består av syv partnernasjoner regionen: Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Mauretania, Marokko og Tunisia.

-Samarbeidet i Middelhavet reflekterer Alliansens syn på at sikkerheten i Europa er nært knyttet til sikkerhet og stabilitet i Middelhavet, poengterer flaggkommandør Petter Kammerhuber. – NATO står klar til å støtte og bistå de Middelhavslandene som søker endringer og utvikling, hvis de ber om det.

Til sammen har NATO fire marinestyrker som utgjør NATOs hurtige reaksjonsstyrker til sjøs. Norge leder nå en av disse, og har i tillegg et mineryddefartøy i en av de andre.