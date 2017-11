Norske skip leter etter savnet ubåt med 44 mann ombord

To norske skip, blant annet «Sophie Siem» deltar i letingen i søket etter den savnede ubåten fra Argentina med et mannskap på 44, melder NRK. Ingen har hørt fra ubåten siden den rapporterte problemer 15. november. Det norske skipet har med seg en redningskapsel som kan frakte overlevende opp fra havdypet til overflaten.12 nasjoner deltar i letingen. Den argentinske marinen melder om at et opptak inneholder en lyd som kan være en eksplosjon der ubåten forsvant. Ubåten har nå vært savnet i over en uke.