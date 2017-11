Norske redere og verft bygger skrog i utlandet for milliarder

I løpet av de to siste årene har norske redere og verft bestilt omlag 60 skrog ved utenlandske verft for anslagsvis 3,5 milliarder kroner. Det viser en beregning som Skipsrevyen har foretatt med data innhentet fra Eksportkreditt og Norske Skipsverft.

Det bygges hvert år skrog til norske redere og verft for milliardbeløp ved utenlandske verft. I løpet av de to siste årene er det kontrahert og bygget 60 skrog for norske redere og verft i utlandet. Av dette forventer Eksportkreditt Norge å finansiere 15-20 av skipene som er bestilt. Det bekrefter utlånsdirektør Odd Einar Rygg i Eksportkreditt. Som regel utgjør skrogene om lag 15 prosent av totalkostnadene, opplyser Rygg og de varierer som kjent fra skip til skip.

Bygger skrog for minst 3,5 MRD i utlandet

I følge Asle Strønen i Norske Skipsverft så er gjennomsnittsprisen for skip over 50 millioner som er bygget og kontrahert ved norske verft i årene 2016 og 2017 på 381 millioner kroner. Dersom vi regner med at den samme gjennomsnittsprisen gjør seg gjeldene for de 60 skipene, hvis skrog er bygget i utlandet, så skulle det dermed indikere at norske verft og redere har bestilt skrog i utlandet for minst 3,5 milliarder kroner i løpet av de siste to årene. I tillegg kommer alle skip som er bygget for norske redere ved norske verft for det norske markedet, som hittil ikke har vært omfattet av finansieringsordningen til Eksportkreditt, og selvsagt alle skip som er bygget med utenlandske skrog uten finansiering fra Eksportkreditt.

Har måttet stoppe prosjekter for mangler ved HMS

-Vi har måttet stoppe prosjekter for mangler ved HMS, opplyser Rygg. – Vi stiller strenge krav til forbedringer fordi det utenlandske verftet ikke har oppfylt våre forutsetninger til blant annet sosiale vilkår, og helse, miljø og sikkerhet, sier Olav Einar Rygg. Da har vi stoppet prosessen, og så har verftet fått mulighet til å utbedre forholdene i våre anmerkninger. Vi har så fått verifisert at disse forholdene er rettet opp med våre uavhengige kontrollører på verftene, før vi har gått videre i prosessen, sier Rygg. Vårt inntrykk er imidlertid at forholdene ved utenlandske verft som samarbeider med Norge er i bedring, og at både verftene, og ikke minst norske verft og redere er minst like opptatt av helse, miljø og sikkerhet som oss.

Polen, Romania og Tyrkia

-Vårt inntrykk er at det er Polen, Romania og Tyrkia som utpreger seg som de landene som flest norske redere og verft benytter seg av til skrogbyggingen, sier Rygg.