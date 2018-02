– Norsk proteksjonisme presser dansk verft

Omsetningen hos det danske verftet Orskov Yard i Fredrikshavn falt med 59 millioner danske kroner i foregående regnskapsår, sammenlignet med året før. Årsaken er norsk proteksjonisme, hevder direktøren i det familieeide verftet.

– Vi møter hovedsakelig konkurranse fra de norske verftene – de har blitt svært utslettende. Og de virker også mer proteksjonistiske i forhold til norske rederier som går til norske verft. Det må være store oppgaver før de går utenlands, sier Christina Ørskov, direktør ved Orskov Yard til den danske avisen «Søfart».

Ifølge henne har nordmenn vært Orskov Yards største kunder, ikke minst innenfor Offshore-segmentet, som har blitt hardt rammet av lave oljepriser de siste årene. Nå er det imidlertid bedring i sikte for ossfhore-industrien, hvor flere skip har fått nye oppdrag, men ifølge Ørskov har det ennå ikke slått positivt ut for det danske verftet.

Kjenner seg ikke igjen

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund kjenner seg ikke igjen i kritikken fra den danske direktøren.

– De siste tre årene har norske verft vært gjennom store omstillinger og i realiteten bestilles det ikke nye offshoreskip ved norske verft i dag. Når det er sagt er vi glad for at norske verft er konkurransedyktige på de oppdragene som norske rederier har behov for å dekke, sier han til Skipsrevyen.

Bare tull

Heller ikke bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri kjøper argumentene fra den danske direktøren.

– Vi har vel kanskje den mest åpne økonomien av de landene vi konkurrerer mot. Om rederne foretrekker lokale leverandører er ikke så unormalt. Men, vi kunne jo sagt det samme andre veien. Danmark har en konkurransefordel ved at de har en helt annen holdning til bruk av innleide sammen med et svakt oppsigelsesvern. Det betyr at bedrifter med varierende belastning, typisk for verft, har en mer fleksibel kostnadsbase og derav lavere kostnader, hevder han.

Gørvell-Dahl sier videre at han ikke har noe tro på at det vil komme bestillinger på nye offshoreskip, som Christina Ørskov nevner.

– Det er så mange fartøy i opplag, nesten 150 bare i Norge, at en ikke ser når det vil være behov for nybygg. Men, generelt er det slik at de store verftene har slitt med dårlige resultater pga frafallet av offshore, mens de små og mellomstore ikke klager. Og det er jo de siste som er Ørskovs konkurrenter, avslutter han.

Advarer

Redaktør i Skipsrevyen, Sigbjørn Larsen, advarer mot at norske redere blir mer proteksjonistiske. I månedens utgave av magasinet skriver han;

– Det er selvsagt også viktig at Norge ikke blir et proteksjonistisk land, der alt som skal bygges av norske skip må bygges i Norge. Dersom alle land skulle tenke slik, ville det heller ikke være mulig for norske verft å konkurrere om oppdrag fra utenlandske rederier på verdensmarkedet. Det er sunt for alle med fri konkurranse.