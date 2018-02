Norges beste lærling!

Morten Ridderseth (19), som til daglig jobber i resepsjonen på hurtigruteskipet MS Finnmarken, er kåret til årets beste lærling av Lærlingekompaniet. Kåringen skjedde i Stavanger, og samlet unge talenter fra hele landet.

– Jeg har aldri vært så nervøs som i finalen. Men at det holdt til seier er, for å si det mildt, helt fantastisk. Jeg har fått gratulasjoner og lykkeønskninger både fra skipet og hele selskapet, sier Ridderseth til Skipsrevyen.

19 år

19-åringen, som til daglig går på Tromsø maritime skole og tilbringer læretiden på hurtigruteskipet MS Finnmarken, sier at han ble kjent med nye sider av seg selv da han kjempet seg til tittelen Norges beste resepsjonslærling.

Lærlingekompaniet

Lærlingekompaniet er et opplæringskontor for både søkere, lærlinger og bedrifter. De har over 130 medlemsbedrifter i mange bransjer. I tillegg samarbeidet de med flere andre aktører. NHO reiseliv støttet konkurransen.

En av 200

Ridderseth er en av over 200 lærlinger som til enhver tid har praksis på ett av Hurtigrutens skip langs kysten. Det gjør det 125 år gamle rederiet til Norges største maritime lærlingebedrift.

«En stigende stjerne»

19-åringen fra Tomasjord i Tromsø har vært lærling i resepsjonen på MS Finnmarken i halvannet år. Til tross for sin unge alder har han også erfaring fra flere hoteller. Kollegene på MS Finnmarken kaller 19-åringen «en stigende stjerne».

Naturtalent

– Morten er et naturtalent og veldig moden for alderen. Han har utviklet seg kraftig og har et naturlig godt forhold til gjestene, sier hotellsjef på MS Finnmarken, Ketil Jentoft.

Finalekampen

I finalen måtte Ridderseth løse en teoretisk og to praktiske oppgaver, der han måtte håndtere innleide skuespillere av det krevende slaget. Han ble ikke mindre nervøs av å se hvordan konkurrentene løste de samme oppgavene, konkurrenter som hadde kjempet seg gjennom både regionale finaler og en tøff semifinale.

Nervøs

– Jeg ble nervøs da jeg så de andre, og tenkte ofte hvorfor jeg ikke gjorde som dem. Men så holdt det likevel til å vinne tittelen i konkurransen som Lærlingekompaniet arrangerte, sier Ridderseth.

Sjansene for å fortsette å jobbe i Hurtigruten etter at fagbrevet er fullført, er gode. Og om bord på skipene er mulighetene mange. I tillegg til Norges beste resepsjonslærling, har MS Finnmarken to lærlinger på kjøkkenet, en i restauranten, to på dekk og to i maskinrommet. I tillegg har hver av disse avløsere.