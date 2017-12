-Norge er en miljøsinke! Det sier bransjesjef i Norsk Industri Lars Gørvell-Dahll.

Vi er gode på oppfinnelser i Norge, men så gjelder det å skape bærekraftig innovasjon og industri, sier Gørvell-Dahl. Norsk maritim bransje har vært død 6-7 ganger. 10 år etterpå er vi verdensledende. Hver gang! Gørvell-Dahll er imidlertid ikke imponert over det såkalte grønne skiftet i Norge.

Den grønne revolusjon?

-Jeg fatter ikke hvorfor ikke myndighetene setter strengere krav til Kystruten, når den nå er ute på anbud. Norge har ikke kommet spesielt langt med det grønne skiftet. Vi har en elektrisk fiskebåt og en elektrisk ferge.

Unngår SECA nord for Stadt

Norge unngår å innføre Europeiske regler, i form av SECA nord for Stadt. Norge bunkrer i stedet olje fra skip til skip i norske fjorder. 20 tankskip slipper ut mer svovel enn alle biler i verden til sammen.

Lokk av exhaust over Geirangerfjorden

Hvor lenge vil cruisepassasjerene synes det er stas med et lokk av ekshaust over Aurlandsfjorden, Nærøyfjorden og Geirangerfjorden? spurte Gørvell-Dahll. Vi må ha egne miljøkrav for cruisetrafikken. Hva med å gjøre det slik som de har gjort det i Hamburg? Å gi cruisefartøyene en felles lekter med strøm? Kan vi ikke klare å få strøm uten monstermaster gjennom nasjonalparken? spør Gørvell-Dahll.

Norge er en miljøsinke

Nox Fondet er bra, sier Gørvell-Dahll. Det krever en avgift av rederne som får penger tilbake hvis de investerer i grønn teknologi.Vi bør få et tilsvarende CO2 fond. Bortsett fra det er Norge en miljøsinke! sier Gørvell-Dahll. LNG vil redusere utslippet. Ved å kombinere LNG, CO2 og NOX så ville vi kunne ta et steg i riktig retning.

Syke politikere?

Norge går til Tyrkia og Korea og kjøper sine skip fordi de ikke vil betale for å bygge med de strenge miljøkravene som staten selv har laget i Norge! Det er helt sykt!, sier Gørvell-Dahll med klar adresse til norske politikere.

Landstrøm er utfordringen

2944 sjarker i Norge kunne ha blitt elektriske, men når fiskeren går ut for å fiske, så vet han ikke hvor han kommer til å lande fisken. Det kan være 15 aktuelle havner å gå til og det er landstrøm som er problemet. Det vil koste 1-1,5 MRD å få landstrøm til alle båtene.

Langt igjen til 0-utslipp

Enova er bra men for lite, sier Gørvell-Dahll. Om målet er 0-utslipp så er det forferdelig langt igjen. Tyskland har redusert utslippene. Norge har økt utslippene, hevder Gørvell-Dahll. Lavutslipp kan hjelpe oss på veien. Vi må gå gradvis. -Vi mangler handlekraft. Vi må sette hårete mål og krav, sier Gørvell-Dahll. Næringen ønsker strenge miljøkrav. Det vil kreve high-tech løsninger. Hva kan politikerne bidra med? spør Gørvell-Dahll. De hadde problemer med å si ja til et Ocean space senter. Det kostet to stortingsgarasjer! Vi må tenke større og mer langsiktig. Vi må klare å få industri ut av innovasjonene. Men da må vi ha en industripolitikk som legger forholdene bedre til rette for det grønne skiftet. Vi var verdensledende på LNG, men så tar andre land over. Vi er ikke så flinke til å få industri ut av det, sier Gørvell-Dahll.