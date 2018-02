Nordlaks bygger verdens første brønnbåt på LNG og batteri

Nordlaks tar i bruk ny teknologi når de nå bygger sin andre brønnbåt. Utslippene av CO 2 skal reduseres med 30 %, og 90 % for NO X , fremgår det av en pressemelding fra Nordlaks.

– Nordlaks har en egen brønnbåt i dag. Vi kontraherer nå en ny båt med fremtidsrettet teknologi for å få større transportkapasitet, oppnå enda sikrere drift og ikke minst nødvendig kapasitet for den økningen i produksjonen som Nordlaks planlegger. Havfarmene vil kreve mer av hele verdikjeden i Nordlaks, sier Kurt Werner Nilsen som er ansvarlig for brønnbåtdrift i Nordlaks.

Fartøyet er designet av NSK Ship Design i Harstad og skal bygges i Tyrkia hos Tersan Shipyard. Brønnbåten blir 84 meter lang og 19 meter bred, og blir utrustet med den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vannkvalitet. Brønnbåten får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks og har også svært gode fasiliteter for mannskapet.

– NSK Ship Design har jobbet med å utvikle brønnbåter med LNG-fremdrift siden 2010, og har hele tiden hatt sterk tro på at dette er rett vei å gå for næringen. Dette fremdriftssystemet vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for brønnbåtene og gir en betydelig miljøgevinst, sier sier Thomas Myhre, Salgssjef i NSK Ship Design.

Vannkvalitet og fiskevelferd samt miljø har vært hovedfokus i utviklingsprosessen. Brønnbåten er også konstruert for å kunne operere ved havbruksanlegg i mer eksponert farvann, slik som Nordlaks sine kommende Havfarmer.

– Vi ser et stort potensiale for LNG og batteripakker i brønnbåter. Neste generasjons brønnbåter har en rekke kraftkrevende prosesser om bord, og brønnbåtenes logistikk og driftsmønster gjør LNG og batterier egnet som kraftkilder, sier Thomas Myhre.

Forventet levering av brønnbåten er i februar 2020.