Nordisk voldgiftsinstitutt etablert

Et nytt nordisk voldgiftsinstitutt med oppgave å løse offshore og maritime tvister er etablert.

– Det er svært gledelig og et velkomment tilbud til norske rederier og andre maritime virksomheter, uttaler advokat Karoline L. Bøhler i Rederiforbundet.

I dag er det vanlig at ordlyden i standardkontrakter innen shipping viser til at tvister skal bedømmes etter engelsk rett og ved voldgift i London. Nå får vi et nordisk alternativ – Nordic Offshore and Maritime Arbitration – NOMA.

– Timingen er god, da det råder usikkerhet om engelske dommer vil kunne fullbyrdes på en effektiv måte etter Brexit, sier Bøhler.

Det nordiske voldgiftsinstituttet vil gi nordiske rederier – og andre maritime aktører som lasteeiere, havner, maritime leverandører og forsikringsselskaper – mulighet for å velge sin hjemmebane for tvistløsning. Rederiforbundet vil arbeide for at muligheten for nordisk voldgift finner veien inn i de standardkontrakter som brukes i shipping.