Ni selskap utelukkes fra oljefondet

Norges Bank har besluttet å utelukke ni selskaper fra Statens pensjonsfond utland. I tillegg har ett selskap blitt satt til observasjon. Det opplyses i en pressemelding tirsdag.

Selskapene Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Pan Ocean Co. Ltd er satt til observasjon basert på tilsvarende kriterier. Selskapet Atal SA er også besluttet utelukket grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke AECOM, BAE Systems, Fluor Corp og Huntington Ingalls Industries Inc grunnet selskapenes produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen. I tillegg har Hovedstyret besluttet å opprettholde utelukkelsen av Honeywell International Inc på dette kriteriet.

Hovedstyrets beslutninger om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådninger fra Etikkrådet.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.