Nesoddbåtene blir elektriske

LNG og MGO vil bli skiftet ut med batteripakker på Nesoddbåtene ifølge Norled. Vi arbeider også med planer for elektrifisering av øybåtene i indre Oslofjord, sier prosjektleder i Ruter Anita Eide til Skipsrevyen.

Ruter og Norled samarbeider om å realisere ambisjonen om utslippsfri båter. – LNG vil bli byttet ut med batteripakker, sier regionsjef for Oslo i Norled Alf Jørgen Fedog. Selskapet samarbeider med Ruter for å finne de beste løsningene for elektrifisering av fergesambandet. Dette krever også investeringer i ny infrastruktur og ekstra bevilgninger, sier Fedog.

Utreder flere alternativer

-Vi utreder flere alternativer for el-infrastruktur, sier Eide. En mulighet er en felles nettstasjon for Nesoddbåtene og øybåtene på Tingvallakaia på Oslo-siden. En annen mulighet er en delt løsning hvor Nesoddbåtene lades på Nesodden.

Behov for avklaringer

Det er fortsatt en del forhold som må avklares med hensyn til el-infrastruktur før den kan etableres, sier Eide. Nesoddbåtene vil tidligst bli elektriske i 2019, men det forutsetter at vi får på plass nødvendig el-infrastruktur. Øybåtene vil ikke bli elektriske før ved oppstart av kjøring under ny kontrakt i 2021. Anbudskonkurransen på øybåt-tjenesten er planlagt utlyst i år.