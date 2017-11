Næringslivets NOx-fond fortsetter

NOx-fondet gir investeringstilskudd til miljøtiltak som bl.a. omfatter norsk skipsfart og fiske- og fangstfåten. Inntekten til fondet kommer gjennom en statlig ilagt Nox-avgift som gjelder alle fartøy med motorer over 750 kW i installert effekt. Dette førte til at Næringslivets Nox-fond ble etablert i 2007-08, slik at de som er med i fondet, kan betale en lavere sats og få tilskudd til miljøvennlige investeringer. Avgiften for ikke-medlemmer kreves inn av Skatteetaten.

Av Leiv Nordstrand

Ordningen sorterer administrativt under NHO og stammer fra en avtale mellom Miljøverndepartementet og 15 organisasjoner, blant dem sjøfarts- og fiskeriorganisasjoner som Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Hurtigbåtforbundet og Fiskebåt. Avtalen for 2011-17 er nå fornyet for 2018-25, og samtidig er avgiftssatsene noe hevet.

Rederier kan få tilskudd ved å installere utstyr som reduserer utslipp, og til å oppgradere eller bygge helt nye og mer miljøvennlige skip. Et eget styre foretar fordelingen.

Siden starten er det fordelt og gitt tilsagn om 5,4 milliarder kroner. En liste lagt ut på fondets nettside viser hvem som har fått og hvor mye. Fordelt på over 1000 tilsagn gir det et gjennomsnitt på over 5 mill. kr. Men de fleste bidragene er mye mindre enn dette. Det er en del store tilskudd som drar gjennomsnittet opp. Det gjelder olje- og industribevilgninger, som oppgradering av Elkems smelteverk, men også store beløp til LNG-drift for fartøy tilhørende rederier som Terntank og Øytank. Mange offshorerederier har benyttet seg av ordningen, det samme gjelder kystrederier som Hurtigruten, Nor Lines og Fjordline – den siste fikk store tilskudd til nybyggene «Stavangerfjord» og «Bergensfjord».

På tross av de miljøtiltak som har kommet i skipsfart, fraktfart og fiskeflåte mener Norsk Industris bransjesjef Lars Gørvell-Dahll at det går for seint med en utvikling i miljøvennlig retning. Blant annet utgjør fraktefartøy og landets 209 ferger aldrende flåter. Han tror at sjarkflåten må ha mulighet for å legge om til elektrisk drift. Det er imidlertid et problem at de enkelte båtene leverer fangst i flere forskjellige havner, og det krever at infrastruktur med landstrøm må komme på plass i fiskerihavnene.