Næringsbyråden i Oslo: -Sjøveien er miljøveien!

-Transport på sjø mer enn halverer klimagassutslippene fremfor veitransport, derfor ønsker vi mer trafikk sjøveien. Det sier næringsbyråd i Oslo Kjetil Lund til Skipsrevyen. Før sommeren legger han fram en handlingsplan på ti punkter som et viktig steg mot Oslo som nullutslippshavn. – Vi tar utfordringen! sier Oslos havnesjef Ingvar Mathisen til Skipsrevyen. Stena Line er et av rederiene som nå planlegger for landstrøm i Oslo.

– Byrådet legger frem handlingsplanen før sommeren i år, bekrefter næringsbyråd i Oslo Kjetil Lund til Skipsrevyen. Det jobbes allerede aktivt med landstrøm i Oslo havn. Sist ut er Stena Line, som nå søker Enova for å tilpasse «Stena Saga,» sier Lund. Dette er ett viktig steg mot nullutslippshavn og vi har som mål at alle utenlandsfergene skal ligge på landstrøm innen 2020.

Næringsbyråden vil flytte trafikken fra vei til sjø

-Handlingsplanen ser konkret på hvordan skipene og havnevirksomheten kan bli mer miljøvennlige uten at trafikken havner på veien, sier Lund. Sjøveien er miljøveien og transport på sjø mer enn halverer klimagassutslippene fremfor veitransport, derfor ønsker mer trafikk sjøveien. Vi samarbeider også med andre norske og nord-Europeiske havner. Nøkkelen er på sikt å få til felles løsninger og standarder som gir mindre utslipp og bedre luft, sier Lund.

Havnesjefen: Vi tar utfordringen!

-Tipunktsstrategien har et politisk flertall i Bystyret, sier Oslos havnesjef Ingvar Mathisen Den viser en tydelig retning, og de ber oss planlegge og jobbe for å nå nullutslippsvisjonen i havnebyen Oslo. Denne utfordringen tar vi, og handlingsplanen ønsker vi skal bidra til økt kunnskap om havn og sjøtransport. En nullutslippshavn krever store investeringer for mange. Dersom vi skal lykkes er det viktig med tydelig politisk støtte til havna og økt sjøtransport i Oslo.

Nytt landstrømanlegg på plass til sommeren

-Strøm til skip skal bygges ut, slår havnesjefen fast. Oslo Havn får sitt andre høyspent landstrømanlegg på plass sommeren 2018. Vi vil gjøre det mulig for at alle utenlandsfergene kan få strøm. Vi trodde først vi trengte kun en kran for tilkobling, men ser nå at vi trenger tre kraner for å tilby alle tre fergene strøm og vi legger til rette for at to skip kan få nok strøm samtidig. Oslo Havn KF går derfor inn med egne investeringer i tillegg til Enova støtten.

-Sjøtransporten bidrar hver dag til at gods kommer til byen med lavest mulig utslipp

-Tipunktsstrategien og handlingsplanen som nå utformes skal vise hvordan ulike aktører kan bidra, sier Mathisen. Men det er viktig å si at havna og sjøtransporten bidrar hver eneste dag til at gods kommer til byen med lavest mulig utslipp.

Rapport fra DNVGL viser at når gods flyttes fra vei til sjø så reduseres klimautslipp med 40-80 prosent

-Godset fraktes kollektivt på sjøen, og det er ingen transportform som er mer miljøeffektiv enn sjøveien, sier Mathisen. DNV GL gjennomførte et studie i 2016 på vegne av Rederiforbundet. Rapporten viser at når gods flyttes fra vei til sjø reduseres klimautslipp med 40-80%.

Stena Line planlegger landstrøm

Stena Line er i nær kontakt med Enova mht. landstrøm og planlegger ombygging allerede i forbindelse med dokkingen i midten av april. Denne investeringen planlegges gjennomført innenfor en ramme på kr. 4,5 millioner.

Slik er handlingsplanen:

0-utslipp ved kai

I løpet av 2017 skal det legge fram en handlingsplan for bystyret om hvordan Oslo kommune kan sørge for at alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.

Alle utenlandsferger på landstrøm

Byrådet tar initiativ overfor fergerederiene for å avklare hvordan utenlandsfergene raskest mulig kan ta i bruk landstrøm. Siktemålet er at utenlandsfergene benytter landstrøm senest fra 2020.

Vil stille krav om landstrøm ved skipsanløp

Byrådet kontakter nasjonale myndigheter med sikte på endring av havne- og farvannsloven slik at det kan stilles krav om landstrøm ved skipsanløp.

Miljøvennlig varetransport

I handlingsplanen identifiserer byrådet og foreslår tiltak for hvordan nullutslippsteknologi skal benyttes ved transport av varer mellom Oslo havn og Alnabruterminalen og annen landbasert varetransport til og fra Oslo havn. Driften av virksomheten ved Oslo havn må også gjøres utslippsfri. Målet må være å gjøre Oslo havn til et sentralt miljøknutepunkt i Oslos varetransport.

Oslo tar initiativ til internasjonalt samarbeid

Byrådet tar initiativ til et samarbeid med andre norske og nordeuropeiske anløpshavner for cruiseskip med sikte på å stille felles krav om landstrøm. Oslo havn må ta en pådriverrolle i dette arbeidet. Det orienteres i handlingsplanen om fremdriften i arbeidet.

Krever 0-utslipp for Nesodddbåtene

Oslo kommune har som målsetting at driften på Nesoddensambandet skjer med nullutslippsteknologi. Byrådet fører dialog med Norled, som er eksisterende leverandør, for å avklare hva som skal til for at fergene kan gå over til nullutslippsteknologi. Byrådet avklarer samtidig hva som er det reelle handlingsrommet innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Krever 0-utslipp for lokalfergene

Byrådet skal gjennomføre nytt anbud som stiller krav om nullutslipp når eksisterende kontrakt for fergene som betjener øyene i indre Oslofjord går ut i 2018.

Pilotprosjekt for utslippsfri transport i indre Oslofjord

Byrådet legger fram resultatene av utredningen av pilotprosjektet for utslippsfri transport i indre Oslofjord så snart de foreligger for bystyret.