– Nå må andre nasjoner ta ansvar

Den norske regjeringen har bestemt at Olympic Commander, som har vært en del av Frontex, operasjon Triton skal hjem når kontrakten går ut i januar. Den avgjørelsen forstår en av skipsførerne som har deltatt i redningsarbeidet.

– Å redde liv i Middelhavet er et internasjonalt ansvar, og Norge har i aller høyeste grad tatt sin del, sier Lars G. Solvik.

Som skipsfører på Redningsselskapets RS Peter Henry von Koss har han tjenestegjort i to seksmåneders perioder. Først i 2015, og så i 2017. Han mener at andre nasjoner til en viss grad har «lent seg på Norge».

– Det norske bidraget har vært betydelig, og noen har kanskje tenkt at vi har kontroll. Men nå føler jeg at andre må trå til. Jeg mener det er på tide å flytte fokuset over på andre områder.

Norge har fått veldig mye skryt for arbeidet de har gjort i Middelhavet, og spesielt den gode organiseringen på de norske båtene trekkes frem som positiv.

– Det var til dels mye skriking og kjefting på de andre båtene, mens på de norske så var det mye roligere og fattet. Vi hadde veldig tydelige arbeidsoppgaver, sier skipsføreren.

Så forferdelige ting

Redningsselskapets mannskaper alene reddet 6400 menneskeliv i løpet av de to årene de var tilstede i Middelhavet. Mange av dem var barn. Det gjør noen med et pappahjerte, forteller Solvik.

– Jeg har sett små barn drukne rett foran øynene mine. Det er klart det gjør noe med en, og man gjør seg noen tanker da om hvor heldige vi er. Mine barn kan være trygge og gå på skole for eksempel.

Han sier at uansett hvor barna kommer fra, så er de helt uskyldige i den situasjonen de er i. De følger bare sine foreldre, og stoler på at de tar de rette avgjørelsene.

I september mottak han prisen «Master of the Year» under prisutdelingen «Safety at Sea» i London.

Lærerikt

Solvik ser tilbake på de to turene til Middelhavet som svært lærerike, og mener han kan bruker erfaringene direkte i sitt arbeid hjemme.

– Det er redningsarbeid vi driver med her hjemme også, så det er ikke så veldig forskjellig. Men jeg har blitt bedre kjent med meg selv. Jeg vet bedre hva jeg selv kan tåle i slike krisesituasjoner, sier han.

Bruker ikke tid på andres meninger

Oppdraget som RS Peter Henry von Koss, Siem Pilot og Olympic Commander har utført er blitt møtt med til dels kraftige reaksjoner fra nordmenn som mener Norge ikke skulle brukt ressurser på oppdraget. Det bruker ikke Solvik tid på.

– Folk må få mene hva de vil, vi har ytringsfrihet. Men man burde kanskje tenke seg litt om før man skriver noe. Prøve å holde seg litt på matta avslutter han.