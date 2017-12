Nå kan du spore brønnbåt-aktivitet i Barentswatch

Med denne oversikten blir det lettere for oppdrettere og interessenter å ha oversikten på potensielle smitteveier om sykdom skulle eksempelvis sykdom oppstå på en lokalitet, samt at man får et overblikk over enda en del av akvakulturvirksomheten i løsningen.

Av Linn Therese Skår Hosteland /kyst.no

Barenstwatch har nå fått på plass klikkbare brønnbåtspor med pil for retninger og tidsstempler hver time, uke for uke, tilbake til 2012. Dette gjelder for alle skip som er registrert i NIS som brønnfartøy i akvakultur (cirka 70). Informasjonen er basert på AIS-data.

Skip registret som enkeltmannsforetak er ikke med grunnet personvern.