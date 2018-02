Mundal båt bygger pumpeflåte for Lerøy Midt

Mundal båt har signert kontrakt med Stranda Prolog på sitt byggenummer 92. Den 20 meter lange pumpeflåten skal fungere som et mellomledd mellom brønnbåt og nytt slakteri.

Daglig leder i Mundal båt, Jan Ove Hovdenak opplyser til Skipsrevyen at det nye bygget etter planen har levering i månedsskiftet mars / april 2018. Båtbyggeriets kunde er Stranda Prolog, men det er Lerøy Midt som er deres sluttkunde, opplyser Hovdenak.

Mundal båts byggenummer 92 skal bli 20 meter lang og 12,9 meter bred. Pumpeflåten skal bygges i likhet med alle bygg fra Mundal båt, i kompositt materiale.

– Vi skal bygge en pumpeflåte som skal inneholde Stranda Prolog sitt utstyr i forbindelse med et slakteri som bygges opp i Hitra-traktene. Dette pumpeutstyret frakter fisken fra brønnbåt til slakteriet via denne, nye flåten som blir en slags mellomstasjon mellom det nye slakteriet og brønnbåten, forklarer han.

Mundal båt har bygget flere flåter tidligere, men ingen av samem kaliber på funksjonssiden som nybygget de nå har på trappene.

– Den er ikke et enormt komplisert prosjekt på noen måte, for oss er det en kurant affære, sier bedriftslederen.

Hovdenak tror gjerne det kan være den tekniske løsningen og materialvalget kompositt som avgjorde at valget falt på Mundal båt som verft.

– Det er nok det som er de viktigste grunnene til at vi ble valgt. Vi er spesialister på akkurat det materialet. Det er det vi har drevet med siden tidlig på 80-tallet. Det er det som er vår greie, vi bygger ikke stål. Og her er fordelene mange; Det er enklere og rimeligere vedlikehold, det er en ferdig isolert konstruksjon. Man slipper altså å først kjøpe en stålkonstruksjon, for så å isolere den, avslutter han.