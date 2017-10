Mulig brudd på svovelregelverket

Under en havnestatskontroll av et fartøy på Kårstø mandag, ble det avdekket for høyt svovelinnhold i drivstoffet. Saken blir nå vurdert for overtredelsesgebyr.

Skipet som ble kontrollert hadde Bahamas-flagg og det forhøyede svovelinnholdet ble avdekket ved bruk av målepistoler, utført av Sjøfartsdirektoratets inspektør.

Grundige prøver

– Svovelinnhold i drivstoff er noe direktoratet har stort fokus på. Dette både av hensyn til de miljøutfordringene som svovel fører med seg, men også for å sikre at ikke noen fartøy skaffer seg en fordel ved å bruke rimeligere svovelholdig drivstoff, sier Alf Tore Sørheim, leder for underavdeling inspeksjon og beredskap.

For å sikre at resultatet er korrekt før en tar en endelig vurdering av overtredelsesgebyr, er det også tatt prøver av drivstoffet som blir sendt inn for grundig analyse.

Bakgrunn

I de mest trafikkerte områdene i Europa, doblet utslippene av svoveloksider seg fra 1990 til 2010. Det er antatt at reduksjonen fra 1 prosent til 0,1 prosent vil stanse denne veksten.

De nye kravene til svovelinnhold i drivstoff har ført til økte kostnader for rederiene. Det er en betydelig prisforskjell mellom høysvoveldrivstoff (HSFO) og lavsvoveldrivstoff (LSFO), slik at en effektiv håndheving av reglene også er særs viktig for å sikre like konkurransevilkår.